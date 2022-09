3 rzeczy, których nie wiedziałeś o oleju z czarnuszki. Warto po niego sięgnąć

Olej z czarnuszki okrył się sławą jako wzmacniacz odporności. Rodzice, którzy podają go dzieciom, chwalą się, że ich maluchy rzadziej łapią infekcje i mniej chorują od swoich rówieśników. Czy olej z czarnuszki rzeczywiście wzmacnia odporność?

Co to jest olej z czarnuszki?

Olej z czarnuszki to produkt, który powstaje z nasion czarnuszki siewnej. Roślina ta rośnie przede wszystkim w Europie Wschodniej, także w Polsce. Z jej nasion pozyskuje się olej o specyficznym smaku, który ma nieco pieprzny aromat. Jest on skarbnicą substancji odżywczych, rewelacyjnie wpływających na zdrowie i układ odpornościowy.

Właściwości zdrowotne oleju z czarnuszki

Olej z czarnuszki zawiera cenne kwasy tłuszczowe, głównie Omega-6, ale także Omega-9 i Omega-3. Oprócz tego znajdują się w nim witamina E oraz przeciwutleniacze, sterole czy biotyna. Z tego względu olej z czarnuszki wspomaga prawidłową odporność, wspiera funkcjonowanie serca czy mózgu.

3 rzeczy, których nie wiedziałeś o oleju z czarnuszki

Olej ten rzeczywiście warto wprowadzić do swojej diety. Najlepiej jest wprowadzać go stopniowo i każdego dnia spożywać od pół łyżeczki do łyżeczki oleju. Dlaczego warto to zrobić?

1. Olej z czarnuszki wspiera układ pokarmowy

Czarnuszkę wykorzystuje się do łagodzenia stanów zapalnych żołądka oraz jelit. Może łagodzić refluks oraz wrzody, działać osłonnie na układ trawienny. Osoby cierpiące na wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha czy chorobę wrzodową jelit, mogą sięgnąć po olej z czarnuszki. Dość szybko powinien poprawić ich samopoczucie.

2. Olej z czarnuszki łagodzi alergie

Lekarze zwracają uwagę na to, że regularnie stosowana czarnuszka może złagodzić objawy reakcji alergicznych. W roślinie tej znajduje się tymochinon, który działa nie tylko przeciwalergicznie, ale też przeciwbakteryjnie czy przeciwwirusowo.

3. Olej z czarnuszki obniża poziom cukru we krwi

Wysoka zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych sprawia, że olej z czarnuszki może regulować poziom cukru we krwi, zmniejszając ryzyko wystąpienia stanu przedcukrzycowego. Regularne stosowanie oleju z czarnuszki może zapobiegać rozwojowi chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca czy hipercholesterolemia, ponieważ nasiona czarnuszki regulują również poziom lipidów.

