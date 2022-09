Masz wysoki poziom cukru? Jedz koniecznie to warzywo

Indeks glikemiczny (IG) oznacza wzrost stężenia glukozy we krwi po posiłku. Produkty mające duży IG są szybko trawione i wchłaniane w przewodzie pokarmowym, co powoduje gwałtowne zwiększenie glikemii poposiłkowej i następnie szybkie zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. Indeks glikemiczny batatów jest niewielki, wynosi 56. Dlatego dietetycy polecają je cukrzykom.

Bataty – właściwości odżywcze

W 100 gramach batatów znajduje się 85 kalorii. W ponad 70 proc. składają się one z wody. Znajdziemy w nich 1,6 g białka, 20 g węglowodanów, 4,2 g cukru, 3 g błonnika i śladowe ilości tłuszczu.

Właściwości zdrowotne batatów

Właściwości zdrowotne bataty zawdzięczają dużej ilości przeciwutleniaczy: beta-karotenowi i witaminie C. Bataty zawierają też potas, wapń, sód, żelazo, magnez, fosfor, witaminę B5, B3, B6 i E. W niektórych odmianach batatów, na przykład batatach fioletowych, znajdziemy również inne przeciwutleniacze, jak likopen, czy antocyjany. Badania wskazują, że zapobiegają one rakowi szyjki macicy, prostaty, a także pęcherza, jelita grubego i nerek. Bataty mają właściwości przeciwzapalne, dlatego są zalecane osobom z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Bataty poprawiają pracę jelit

Bataty zawierają dwa rodzaje błonnika: rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Organizm nie jest w stanie samodzielnie strawić żadnego z nich. Pozostający w przewodzie pokarmowym błonnik zapewnia szereg korzyści zdrowotnych i pomaga schudnąć. Dlatego bataty polecane są sportowcom i osobom na diecie.

Bataty poprawiają wzrok

Bataty są bogate w beta-karoten, 200 g pieczonego pomarańczowego słodkiego ziemniaka ze skórką dostarcza go ponad siedmiokrotnie więcej, niż potrzebuje dorosła osoba dziennie. Beta-karoten jest przekształcany w witaminę A w organizmie i wykorzystywany do tworzenia receptorów wykrywających światło w oczach. Niedobór witaminy A może prowadzić do szczególnego rodzaju ślepoty tzw. kseroftalmii. Spożywanie pokarmów bogatych w beta-karoten, takich jak słodkie ziemniaki o miąższu pomarańczy zapobiega temu schorzeniu.

