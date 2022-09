Ten owoc zregeneruje stłuszczoną wątrobę. Jedz go codziennie

Nadmierna ilość i gromadzenie się tłuszczów w wątrobie jest spowodowane kumulacją triglicerydów we krwi. Wówczas wątroba nie jest w stanie na bieżąco syntetyzować spływających do niej kwasów tłuszczowych, co prowadzi do nadmiernego ich magazynowania. Do stłuszczenia wątroby, oprócz nadużywania alkoholu mogą również doprowadzić zaburzenia przemiany materii i czynniki żywieniowe. Wątroba jest filtrem, który zatrzymuje toksyny w organizmie, dlatego też stłuszczenie wątroby należy potraktować poważnie – przestrzegają specjaliści. Wskazują, jakie produkty i napoje mogą naturalnie pobudzić regenerację komórek.

Lista produktów i napojów, które poprawią funkcjonowanie wątroby

Grejpfrut

Zawarte w grejpfrutach przeciwutleniacze pomagają w naprawie i regeneracji komórek wątroby. Jak wynika z badań, pomagają zmniejszyć ryzyko rozwoju zwłóknienia wątroby, które powoduje przewlekły stan zapalny i ból spowodowany tworzeniem się szkodliwych tkanek w wątrobie. W grejpfrutach znajduje się naringenina, czyli flavonoid uznawany też za sprzymierzeńca odchudzania. Miesięcznik medyczny „Journal of Medicinal Food” opublikował badania, które potwierdzają, że spożywanie połówki grejpfruta, niedługo przed zjedzeniem głównego posiłku, jest korzystnym przyzwyczajeniem dla zdrowia wątroby.

Sprawdź, jakie jeszcze produkty znalazły się na liście

Tłuste ryby



Bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 tłuste ryby są jednym z najlepszych sposobów leczenia stanów zapalnych i ograniczania odkładania się tłuszczów w wątrobie. Jak wynika z badań, częste spożywanie tłustych ryb może pomóc w zmniejszeniu poziomu trójglicerydów u osób z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Pomaga również w regeneracji komórek i tkanek dzięki obecności naturalnego kolagenu. Upewnij się natomiast, czy nie spożywasz zbyt dużo kwasów tłuszczowych omega- 6, ponieważ może być to przyczyną dolegliwości związanych z wątrobą – podpowiadają dietetycy.



Herbata

Badania wskazują, że picie herbaty może poprawić funkcjonowanie wątroby i przyspieszyć regenerację jej komórek. Dietetycy zalecają picie czarnej i zielonej herbaty, bo te napoje działają na wydzielanie enzymów wątrobowych i obniżają poziom tłuszczu w wątrobie. Obecność przeciwutleniaczy w herbacie redukuje stres oksydacyjny, a także zapobiega powstawaniu nowotworów. Przestrzegają jednak, że suplementy zielonej herbaty lub przetworzone ekstrakty mogą uszkodzić wątrobę i nie są tak zdrowe jak herbata.



Sok z buraków



Innym prostym sposobem na poprawę zdrowia wątroby jest włączenie soku z buraków do codziennej diety. Zawartość przeciwutleniaczy zwanych betalainami sprawia, że sok z buraków jest korzystny dla zdrowia wątroby i serca. Pomaga też w zmniejszeniu stresu oksydacyjnego w organizmie i regeneracji komórek. Picie soku z buraków pobudza działanie naturalnych enzymów detoksykacyjnych wspomagających funkcjonowanie wątroby. Zmniejsza stany zapalne, które powodują m.in. stłuszczenie wątroby.



Jagody



Świeże lub suszone jagody zawierają przeciwutleniacze, znane jako antocyjany. Dodanie jagód do codziennej diety wzmacnia odpowiedź komórek odpornościowych i zmniejsza szkody spowodowane stresem oksydacyjnym. Zapobiega też powstawaniu nowotworów.

Czytaj też:

Jedzenie o tej porze zwiększa zachorowanie na raka. Zmień przyzwyczajenia