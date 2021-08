Mrożony miód nową odmianą „zdrowych” lodów? Ludzie robią go na potęgę

Próbowałeś kiedyś włożyć miód do zamrażarki i jeść go jak lody? Niektórzy Tiktokerzy przekonują, że to całkiem dobry pomysł.

Nowa sztuczka z mrożonym miodem bije rekordy popularności na popularnej platformie TikTok. Użytkownicy napełniają butelki z wodą miodem, syropem kukurydzianym lub ich mieszanką (dodając czasem barwniki spożywcze i nie tylko) i umieszczają je w zamrażarce. Gdy miód zamarza, konsystencja zmienia się w gęstszą, galaretowatą substancję, która według nich może być ciekawym deserem – przypomina połączenie lodów z żelkami. Czy mrożony miód szkodzi zdrowiu? Obecnie hasztag #FrozenHoney ma ponad 830 milionów wyświetleń w TikTok, a zainteresowanych wypróbowaniem kulinarnego hacku ciągle przybywa. Ale chociaż pomysł może wydawać się genialny, niektórzy zaczynają zgłaszać niepożądane skutki uboczne. Eksperci ostrzegają, że trend może powodować biegunkę, skurcze żołądka, wzdęcia i inne zaburzenia układu pokarmowego. Taka przekąska jest też niezwykle kaloryczna, ponieważ zawiera ogromną ilość cukru. Jej specyficzna konsystencja może oblepiać zęby i utrudniać ich skuteczne wyczyszczenie. Inne długoterminowe skutki ciągłego spożywania zbyt dużej ilości miodu lub syropu kukurydzianego mogą obejmować wyższe ciśnienie krwi, lub zwiększone ryzyko rodzajów stanów zapalnych, które mogą ostatecznie prowadzić do chorób serca. Jeśli masz więc chęć na zdrową przekąskę – wybierz coś innego niż mrożony miód. Czytaj też:

