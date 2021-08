Kava – egzotyczna herbatka na uspokojenie, która jeszcze niedawno była zakazana. Jakie wywołuje działanie?

Jednym z najczęstszych powodów, dla których sięgamy po zioła jest ich działanie uspokajające. Zioła pomagają łagodzić napięcia układu nerwowego, będąc świetnym środkiem na stres. W Polsce najczęściej wykorzystuje się melisę, rumianek, lawendę i walerianę. W bardziej egzotycznych krajach podobną funkcję pełni napar z kavy.

Czym jest kava?

Kava to roślina z rodziny pieprzowatych, dokładniej pieprz metystynowy. Roślinę nazywa się czasem kava kava. Jej sproszkowana kora wykorzystywana do przyrządzania naparu służącego w celach leczniczych, relaksacyjnych i kulturowych. Wykazuje działanie przeciwstresowe, łagodzące lęk, wspomagające sen i poprawiające nastrój. W rejonach Pacyfiku pojawiają się kawiarnie i bary, które serwują filiżanki warzonej kavy zamiast cappuccino lub alkoholu. Na bazie rośliny przygotowuje się również suplementy w formie tabletek, cukierków, czy torebek herbaty.

Mroczna historia bezpieczeństwa

W 2002 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wydała ostrzeżenie, że kava może powodować uszkodzenie wątroby. Wykazano 25 przypadków toksyczności wątroby i cztery zgony zostały powiązane z używaniem rośliny. Rządy postanowiły zareagować ograniczając sprzedaż produktu – postąpiły tak m.in. Niemcy, Szwajcaria, Francja, Australia i Kanada. Niedługo potem większość krajów wycofała się z zakazów. Nie było jasne, czy to faktycznie napar spowodował uszkodzenia wątroby, czy też jego interakcja z innymi lekami lub alkoholem.

Czy kava wykazuje działanie psychoaktywne?

Dla niektórych osób kava jest sposobem na walkę z bezsenności. Wykazuje bowiem naturalne działanie łagodzące niepokój i stres. Ten ceremonialny napój może być niejako zamiennikiem alkoholu – ponieważ wywołuje „naturalny haj”. Odpowiadają za to związki psychoaktywne zwane kawalaktonami, znajdujące się w korzeniach kava. Zapewniają one swojego rodzaju efekt przeciwlękowy podobny do działania alkoholu – tyle że bez kaca następnego dnia. Na produktach zawierających dodatek kavy można dokładnie sprawdzić stężenie kawalaktonów.

Kava w Polsce uznawana była za narkotyk

W Polsce kava znajdowała się na liście zakazanych środków psychoaktywnych od 2009 roku. To pokłosie wykazanych wcześniej wątpliwości co do jej działania: wykazano, że zbyt duże ilości pieprzu metystynowego może powodować nie tylko problemy z wątrobą, ale także objawy takie jak zaburzenia widzenia, duszności, dezorientację, przekrwienie oczu czy zatrucia. Jednak kolejne badania pokazują, że dotyczy to nadużywania tej substancji – a w małych ilościach powinna być całkowicie bezpieczna.

W naszym kraju roślinę wykreślono z listy narkotyków w 2018 roku. Do tej pory nie wpisano jej na listę produktów spożywczych, przez co produktu nie można znaleźć w sklepach. Chociaż spożycie kavy jest już legalne, najczęściej udaje się to zrobić dopiero za granicą – gdzie mamy do niej swobodny dostęp. Co ciekawe, kava bije rekordy popularności w Nowym Jorku i innych znanych miejscach świata.

