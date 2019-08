6 nietypowych objawów chorej wątroby

Wątroba pełni w organizmie wiele bardzo ważnych funkcji i jako jedyny narząd wykazuje zdolność do regeneracji. Nie oznacza to jednak, że wątroba może regenerować się przez całe nasze życie i dzięki temu nie jest podatna na schorzenia. Jest zgoła odwrotnie – nie dbając o zdrowie wątroby, narażamy się na wystąpienia wielu poważnych chorób, które często przez długi czas mogą dawać nietypowe objawy.

Funkcje wątroby – dlaczego jej zdrowie jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu?

Zdrowa wątroba jest kluczowa do sprawnego przebiegu wszystkich procesów metabolicznych. Uczestniczy ona w naturalnych procesach detoksykacji oraz w procesach syntezy dostarczanych do organizmu substancji odżywczych, a także wpływa na przebieg oraz efektywność procesów przemiany i rozkładu licznych substancji dostarczanych zewnątrz, jak i wytwarzanych w organizmie w czasie przebiegu podstawowych procesów biologicznych.

Bez sprawnie funkcjonującej wątroby nie mogą przebiegać procesy przetwarzania i neutralizacji toksycznych oraz szkodzących naszemu zdrowiu substancji chemicznych, które dzięki temu narządowi mogą zostać wydalone z ustroju razem z żółcią lub z moczem.

Choroby wątroby – jak wpływają na nasz organizm?

Wszystkie schorzenia wątroby są zagrożeniem dla zdrowia oraz życia, dlatego nie można bagatelizować powodowanych przez nie dolegliwości; warto też pamiętać, że o sprawności i zdrowiu wątroby decyduje zarówno stosowana przez nas dieta, jak i styl życia, w szczególności skłonność do częstego sięgania po alkohol, stosowanie leków na receptę, nadużywanie leków dostępnych bez recepty, a także przyjmowanie narkotyków, palenie tytoniu oraz stosowanie tzw. dopalaczy.

Nieleczone choroby wątroby stopniowo upośledzają funkcjonowanie wątroby, co powoduje zakłócenie równowagi biochemicznej organizmuoraz pogorszenie samopoczucia i ogólnej sprawności fizycznej osoby chorej.

Nietypowe obawy chorób wątroby – 6 objawów, które łatwo zbagatelizować

6. Problemy z koncentracją

Problemy z koncentracją pojawiają się u osób całkowicie zdrowych, jednak są też pierwszym objawem wielu różnych schorzeń. W przypadku problemów z wątrobą obserwuje się zaburzenia koncentracji w przypadku niemal wszystkich jednostek chorobowych, które dotyczą tego narządu, czyli chorób zapalnych, zwyrodnieniowych, nowotworowych oraz uszkodzeń polekowych. W przebiegu chorób wątroby obserwowane jest także przewlekłe zmęczenie, problemy z pamięcią, obniżenie zdolności wysiłkowych organizmu oraz obrzęki kończyn dolnych.



5. Krwawienie z nosa

Krwawienia z nosa są dość częstą przypadłością i nie muszą mieć związku z chorobami wątroby, jednak wielu pacjentów, u których zdiagnozowano marskość wątroby, skarżyło się na dość częste krwawienie z nosa oraz krwawienie z dziąseł, które nie zawsze było spowodowane intensywnym szczotkowaniem i pojawiało się także samoistnie oraz w czasie spożywania twardych pokarmów.



4. Bezsenność

W przypadku schorzeń wątroby dość nietypowym objawem są problemy ze snem, bezsenność, a także zaburzenia rytmu snu i czuwania. Objawy te występują zarówno przy marskości wątroby np. spowodowanej nadużywaniem alkoholu, jak i w przypadku stanów zapalnych wątroby.



3. Suchość w jamie ustnej

Kolejnym i dość nietypowym objawem schorzeń wątroby może być częste odczuwanie suchości w jamie ustnej. Dolegliwość ta najczęściej dotyczy osób cierpiących na choroby wątroby o podłożu zapalnym np. WZW typu A i C.



2. Ból mięśni i stawów

Ból mięśni oraz stawów nie jest łączony ze schorzeniami wątroby, jednak występuje m.in. u chorych na WZW typu C. W tym przypadku mogą pojawiać się także inne i dość nietypowe objawy np. mrowienie ciała oraz wahania nastroju.



1. Uporczywy świąd skóry

Świąd skóry może być objawem wielu chorób. Jeżeli nie ma podłoża dermatologicznego lub alergicznego oraz nie jest związany z zaburzeniami na tle psychicznym np. z nerwicą, to można przypuszczać, że powodują go schorzenia wątroby - często objaw ten towarzyszy marskości wątroby.Czytaj także:

