Czy pszenica jest szkodliwa? Fakty żywieniowe na temat pszenicy

Pszenica to zboże, które może przyczyniać się do rozwoju wielu chorób. Otyłość, cukrzyca, miażdżyca, schorzenia serca to tylko niektóre choroby, które łączy się z nadmiernym spożyciem pszenicy. Powszechnie wiadomo, że pełne zboża powinny znajdować się w diecie, przyczyniając się do właściwego metabolizmu i dobrej kondycji organizmu. Jak to więc jest z tą pszenicą – służy czy szkodzi?

Dlaczego tyle mówi się o pszenicy?

Pszenica to zboże, które od dawna jest jedną z podstaw diety człowieka. Uprawia się ją od co najmniej 6 tysięcy lat i po dziś dzień zajmuje pierwsze miejsce w produkcji zbóż na całym świecie. Co roku zbiera się jej 700 milionów ton, a liderami w produkcji pszenicy są Chiny, Stany Zjednoczone, Rumunia czy Czechy.

Z pszenicy przygotowuje się chleb i pieczywo, produkty mączne, makarony, kasze, słodycze, olej. Oprócz tego wykorzystuje się ją do zrobienia paszy dla zwierząt, kosmetyków, opakowań.

W ostatnich latach jednak coraz więcej się mówi o szkodliwości ziaren pszenicy i ich negatywnym wpływie na zdrowie człowieka. Wszystkiemu winne są modyfikacje genetyczne, jakim poddano to zboże. Obecnie istnieje ponad 100 tysięcy odmian zboża, a pszenica jest tak zmodyfikowana, że właściwie mało kto zdaje sobie sprawę z tego, co się w niej znajduje.

Jakie są rodzaje zboża?

Najbardziej popularne są pszenice z rodzaju:

biała (twarda i miękka)

durum

czerwona (ozima i jara)

Jakie związki zawiera zboże?

W ziarnach pszenicy można odnaleźć białka i węglowodany, które negatywnie działają na kondycję organizmu. Należą do nich m.in.:

lektyny – udowodniono, że mogą one oplatać komórki, przyczepiać się do nich i wywoływać negatywną reakcję układu immunologiczne na własne komórki i tkanki. To powoduje powstawanie i rozwój chorób o podłożu autoimmunologicznym

gluten – to białko, które wywołuje stany zapalne układu trawiennego i przyczynia się do rozwoju celiaklii

gliadyna – białko, które jest uważane za bardzo szkodliwe ze względu na jego negatywny wpływ na jelito cienkie

Czy pszenica ma jakieś wartości odżywcze?

Mogłoby się wydawać, że pszenica ma mało wartości odżywczych. Tymczasem pełne ziarna zawierają wiele mikroelementów, które mogą poprawiać pracę organizmu i uczestniczyć w wielu zachodzących w nim procesach.

W pszenicy znajdują się:

węglowodany

białko

błonnik

tłuszcze

witamina PP

witaminy z grupy B

witamina D

witamina E



witamina K

mangan

selen

foliany

fosfor

miedź

Czy spożywanie zboża jest zdrowe?

Pełne ziarno pszenicy jest zdrowe i ma wiele związków, które działają jak antyoksydanty, zwalczając wolne rodniki. Najwięcej przeciwutleniaczy znajduje się w otrębach pszennych. Znajdują się w nim: kwas ferulowy, alkilorezorcynole czy luteina. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że znajdziemy je jedynie w otrębach. W produktach mącznych, makaronach czy pieczywie już nie ma tych składników.

Wykorzystanie zboża w pielęgnacji

Z pszenicy można wyprodukować olej, który znakomicie uelastycznia i ujędrnia cerę. Zawiera witaminy z grupy B, enzymy, sole mineralne, dzięki czemu wzmacnia ją, nawilża, mocno odżywia i regeneruje. Z tego względu stosuje się go głównie do produkcji kosmetyków dla skóry dojrzałej i zmęczonej, która potrzebuje dodatkowej dawki odżywienia.

Powinny jednak ostrożnie stosować go osoby o cerze mieszanej czy trądzikowej, skłonnej do zapychania i powstawania zaskórników. Pszenica jest dość tłusta, dlatego może zadziałać komodogennie.

Oprócz tego pszenicę stosuje się do produkcji kosmetyków do ciała (mocno odżywczych balsamów) oraz do kąpieli. Płyny do kąpieli i żele zawierające pszenicę odżywiają przesuszoną skórę i sprawiają, że po umyciu staje się sprężysta i gładka.

Czytaj też:

Maseczki w płachcie: jak działają sheet mask i czy warto je stosować?