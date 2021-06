Maseczki w płachcie: jak działają sheet mask i czy warto je stosować?

Maseczki w płachcie to inaczej maseczki na tkaninie. Wykonane są z bawełny, mikrofibry lub biocelulozy i działają na skórę opatrunek. Koją ją, nawilżają, regenerują, dostarczając jej substancji odżywczych i poprawiając jej wygląd. Co warto wiedzieć o koreańskich sheet mask?

Czym są maseczki w płachcie?

Maseczki w płachcie to moda, która przywędrowała do nas z Azji. Stosowanie maseczek na tkaninie jest jednym z rytuałów koreańskiej pielęgnacji. Koreanki bardzo dbają o skórę i każdego dnia dokładnie oczyszczają ją, tonizują, a następnie nawilżają, stosując kremy, esencje i serum do twarzy. Maski są dla nich ważnym elementem pielęgnacji, który poprawia kondycję skóry i dba o jej prawidłowe nawilżenie.

Obecnie sheet mask można kupić we wszystkich drogeriach w Polsce. Większość firm kosmetycznych ma je w swojej ofercie i tylko od nas i od potrzeb naszej skóry zależy, po jaki produkt sięgniemy. A warto to zrobić, bo maseczki na tkaninie mogą zdziałać cuda dla naszej skóry.

Jak działają maseczki na tkaninie?

Maseczki w płachcie stanowią opatrunek dla skóry, który koi ją i dostarcza jej wszystkich brakujących witamin i substancji odżywczych. Dzięki tkaninie maska idealnie przylega do skóry, przez co mocniej wnikają w nią składniki aktywne. Efekt widać od razu – bezpośrednio po zastosowaniu skóra jest miękka, nawilżona, elastyczna. Wygląda zdrowiej i prezentuje się lepiej.

Składniki sheet mask

Maseczki w płachcie nasączone są substancjami, które znacząco poprawiają stan skóry. Należą do nich:

kwas hialuronowy



aloes

alantonina

pantenol

miód

śluz ślimaka



witamina C

zielona herbata

glinka zielona

Kto może sięgnąć po maseczki w płachcie?

W drogeriach znajdziemy maseczki w płachcie dedykowane wszystkim rodzajom skóry. Panie, które borykają się cerą tłustą, stosując maseczkę na tkaninie wyciszą stany zapalne, unormują pracę gruczołów łojowych, ograniczą wydzielanie sebum i dostarczą skórze niezbędnego nawilżenia.

Przy cerze suchej i odwodnionej maseczki na tkaninie działają jak kompres. Dzięki nim skóra pije wodę, uzupełniając jej braki w głębszych partiach skóry. Maseczki pozwalają też zatrzymać wodę w głębi naskórka, przez co efekt działania produktu nie jest jednorazowy, ale poprawia stan cery na dłużej. Nasączona składnikami aktywnymi płachta pozwala również uzupełnić mikrouszkodzenia w warstwie lipidowej skóry i uszczelnić ją, dzięki czemu nie jest tak podatna na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych.

Produkty te sprawdzą się także w przypadku cery naczynkowej, która potrzebuje wzmocnienia naczyń krwionośnych. Regularne stosowanie maseczek na tkaninie poprawia kondycję delikatnej skóry, nawilża ją, uszczelnia naczynka. Pozwala również wyeliminować rumień czy nadmierne czerwienienie się cery spowodowane stresem lub zmianą temperatur.

Jak stosować maseczki na tkaninie?

Maseczki w płachcie są bardzo proste w obsłudze. Najlepsze efekty osiągniemy, stosując je regularnie. Warto połączyć nakładanie maseczki z relaksującą kąpielą bądź domowym SPA, które pozwoli nam odpocząć od codziennych trosk i wyciszyć zmysły.

Jak nakładać maseczki?

Związujemy włosy, a jeśli mamy grzywkę, zakładamy opaskę lub spinamy ją spinką Oczyszczamy skórę, wykonując dokładny demakijaż lub myjąc twarz piankę bądź żelem, by zmyć z niej wszelkie zanieczyszczenia, pot i kurz Wyjmujemy maskę z opakowania Ostrożnie rozkładamy tkaninę. Będzie ona bardzo mokra, ponieważ jest mocno nasączona substancjami aktywnymi Nakładamy maseczkę na twarz, dokładnie przyciskając ją do skóry. Maska powinna przylegać do całej twarzy, z wyjątkiem okolic oczu i ust Trzymamy maseczkę na twarzy przez czas, który producent zaleca na opakowaniu. Najczęściej jest to około 25 minut. W przypadku maseczek nawilżających możemy potrzymać je dłużej. Po upływie wyznaczonego czasu zdejmujemy tkaninę z twarzy, wyrzucamy ją, a pozostałości maski rozsmarowujemy na twarzy Gdy maska się wchłonie, możemy jeszcze zastosować ulubiony krem na noc lub serum do twarzy. Z reguły jednak nie ma takiej potrzeby, ponieważ maseczka dobrze nawilża skórę Gotowe! Możemy cieszyć się nawilżoną i piękną cerą

