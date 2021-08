Czy osoby z zespołem jelita drażliwego mogą jeść pieczywo pełnoziarniste?

Chleb pełnoziarnisty uznawany jest za jeden z najzdrowszych rodzajów pieczywa. To popularny wybór osób, które chcą cieszyć się ulubioną kanapką, jednocześnie spożywając więcej składników odżywczych niż przy klasycznej kromce białego chleba. Pieczywo pełnoziarniste może dać zastrzyk błonnika, zachować lekkość na żołądku, a nawet pomóc w utrzymaniu lepszego zdrowia układu pokarmowego.

Pieczywo pełnoziarniste – nie takie zdrowe?

Jedną z wad chleba pełnoziarnistego jest to, że może powodować problemy żołądkowo-jelitowe u osób z zespołem jelita drażliwego. Wymienia się tu wzdęcia, skurcze żołądka i zaparcia. Niektórzy mogą założyć, że winowajcą jest gluten, ale sprawa jest nieco bardziej złożona.

Okazuje się, że osoby cierpiące na tę chorobę mogą nie tolerować fruktanów, czyli jednego ze składników pszenicy. To rodzaj węglowodanów znanych jako oligosacharydy, które należą do kategorii FODMAP. Co oznacza ta tajemnicza nazwa? FODMAP to zbiór krótkołańcuchowych węglowodanów cukrów, które nie są prawidłowo wchłaniane w jelitach. Zaliczamy do nich fermentujące oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy i poliole. Składniki te mogą wywoływać objawy u osób z zespołem jelita drażliwego.

Według Journal of Human Nutrition and Dieteticsosoby z objawami zespołu jelita drażliwego powinny uważać na żywność o wysokiej zawartości FODMAP. Dlatego zachowaj ostrożność podczas spożywania pieczywa pełnoziarnistego i uważnie obserwuj swoje ciało. Być może będziesz mógł spożywać je bez skutków ubocznych. Wiele zależy także od tego, jakiej jakości będzie pieczywo. Jednak jeśli pojawią się wzdęcia, skurcze żołądka lub zaparcia, spróbuj na jakiś czas odstawić tego typu pieczywo. Nie zapomnij też podzielić się tą informacją ze swoim lekarzem.

