3 zdrowe produkty, które mogą powodować wzdęcia

Wzdęcia zdarzają się powszechne u większości ludzi. Ich najczęstsze przyczyny to problemy trawienne, alergie pokarmowe, niewielkie spożycie błonnika lub przyjmowanie niektórych leków. Sprzyja im także picie gazowanych napojów i żucie gumy.

Jednak wzdęcia nie pojawiają się tylko za sprawą niezdrowych pokarmów. Mogą wywołać je niektóre pełnowartościowe produkty spożywane w zbilansowanej diecie. Czy w takim razie należy z nich zrezygnować? Niekoniecznie, ale na pewno obserwować swój organizm. Warto wiedzieć, czy problemy te występują okazjonalnie i na jakie produkty zwrócić uwagę.

Zdrowe produkty, które mogą powodować wzdęcia

Fasola

Bez wątpienia fasola jest bardzo zdrowa (to doskonałe źródło białka pochodzenia roślinnego), ale niektóre składniki zawarte w jej strąkach mogą sprawiać problemy w trawieniu. Należą do nich m.in. oligosacharydy, za których sprawą pojawia się gaz. To produkt uboczny przy próbie strawienia tego pokarmu. Jeśli cierpisz na nadmierne wzdęcia, postaraj się unikać fasoli oraz innych roślin strączkowych.

Jabłka

Jabłka to jedne z najpopularniejszych owoców, które dostarczają dużo błonnika. Nie powinny więc powodować problemów trawiennych, a wręcz pomagać w pracy jelit. Jednak u osób, które cierpią na zespół złego wchłaniania fruktozy, jabłka mogą powodować wzdęcia. Dzieje się tak, gdy naturalny cukier nie jest w stanie się wchłonąć. Złe wchłanianie fruktozy prowadzi do wzdęć, biegunki i innych problemów trawiennych. Przy tego typu problemach należy uważać także na inne owoce.

Pszenica

Wiele osób ma trudności z trawieniem pszenicy. Chociaż pełne ziarno powinno być dla nas zdrowe, w sklepach dostaniemy różne rodzaje przetworzonej pszenicy. Wiele osób miewa po nich problemy z trawieniem, wzdęcia, ból brzucha, czy chwilową ospałość. Może to wskazywać na celiakię, która wymaga przejścia na produkty bezglutenowe. Jeśli nie masz problemu z tolerancją glutenu, profilaktycznie wybieraj produkty z pełnego ziarna, które dostarczą większą ilość składników odżywczych.

