Nie czyścisz grilla? To może się mocno odbić na twoim zdrowiu

Grillowanie jest dobrą formą spędzania wolnego czasu latem. Odpoczynek na łonie natury i pyszny, zdrowy posiłek to przepis na udane popołudnie. Problem w tym, że często grillujemy w sposób niewłaściwy, używając do podpalania toksycznych substancji lub korzystamy z grilla, który nie był myty od dnia zakupu.

Grillowanie – najpopularniejsze błędy

Każdy z nas grilluje na swój sposób. Jedni wolą wrzucić na ruszt mięso, inni ryby i warzywa. Różnimy się także w kwestii upodobań – są tacy, którzy lubią niemal zwęglone produkty, a innym wystarczy, gdy jedzenie jest tylko lekko podsmażone. Niezależnie od indywidualnych preferencji, warto pamiętać, że grillowanie nie powinno szkodzić zdrowiu. Należy wystrzegać się:

Używania benzyny do szybszego rozpalania grilla. Szkodliwe opary przedostaną się do żywności, a wraz z nią toksyny trafią do naszego organizmu. Nawet samo ich wdychanie może poważnie zaszkodzić zdrowiu.



Kładzenia jedzenia bezpośrednio na ruszcie tuż po tym, jak rozpalimy ogień. Mięso faktycznie szybko usmaży się z zewnątrz, ale nadal będzie surowe w środku. Grillowanie należy rozpocząć wtedy, gdy na węglu pojawi się biały nalot, a płomienie nie będą widoczne.

Nadmiernego solenia jedzenia przed grillowaniem. Powoduje to, że szybciej traci wodę i w efekcie pokarm jest suchy i niesmaczny.

Grillowania na brudnym ruszcie. Każdorazowo osadza się na nim tłuszcz, resztki pokarmu, kurz i inne zanieczyszczenia, które powstają w trakcie grillowania. Nawet jeśli używamy aluminiowych tacek, tłuszcz wycieka przez drobne otworki na dni tacki. Wszystko to jest idealną pożywką dla bakterii, które mają później styczność z naszym jedzeniem, dlatego warto wiedzieć, jak we właściwy sposób czyścić ruszt po każdym użyciu.



Jak wyczyścić ruszt od grilla?

Czyszczenie z użyciem folii aluminiowej

Użyj starego ręcznika lub szmatki (upewnij się, że jest sucha), aby wytrzeć ruszt i usunąć duże kawałki jedzenia i brudu po ostatnim użyciu. Szczelnie owiń ruszt 1 lub 2 arkuszami folii aluminiowej i rozpal grilla. Jeśli zawiera pokrywę, zamknij grilla na 25 minut. Następnie pozwól, by ruszt się schłodził. Za pomocą kleszczy zdejmij folię. Użyj starego ręcznika, aby zetrzeć brud, który powinien już zmienić się w popiół. Możesz korzystać z tej metody po każdym użyciu, gdy grill jest jeszcze ciepły.



Mycie wodą z octem

Do czyszczenia grilla warto wykorzystać ciepłą wodę z dodatkiem octu. Warto zaopatrzyć się w grubą i sztywną gąbkę, która ułatwi całe zadanie.



Mycie zwykłym płynem

Z resztkami jedzenia i tłuszczu z łatwością poradzi sobie także zwykły płyn do mycia szyb. Pod warunkiem jednak, że zabieramy się za mycie zanim ruszt całkowicie się wystudzi, a brud zaschnie.



Odpowiednie środki czystości

W sklepach nie brakuje specjalistycznych preparatów do czyszczenia rusztu i piekarnika. Z łatwością uporają się z resztkami jedzenia i zaschniętym tłuszczem. Pamiętaj jednak, żeby zawsze postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Najważniejsze jest to, by jak najszybciej wyczyścić ruszt. Odkładanie tego zadania spowoduje, że czyszczenie będzie znacznie trudniejsze.



Czyszczenie grilla z zewnątrz

Do wyczyszczenia grilla z zewnątrz wystarczy wilgotna szmatka z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Pójdzie szybko pod warunkiem, że myjemy do po każdym użyciu i nie stoi bez osłony, gdy nie jest używany. Po zakończeniu sezonu grillowego należy bardzo dokładnie umyć całość i schować, by nie zniszczył się od działania szkodliwych czynników atmosferycznych.

