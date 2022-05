Łopatka kuchenna wycofywana z rynku. Powodem rakotwórcze związki

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono niezgodność polegającą na migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu do kontaktu z żywnością – informuje Główny Inspektor Sanitarny. Chodzi o łopatkę sprzedawaną w internetowym sklepie ze sprzętem gospodarstwa domowego.

Szczegóły wycofywanego przez GIS produktu

GIS w swoim komunikacie podał szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Łopatka kuchenna ażurowa nylonowa

Numer partii:111.21.05.21

Kod kreskowy:5205746135183

Importer: NAVA SA 12 th klm O.N.R. Thessaloniki - Kilkis, GR 57008, Greece

Grupa Orion z Katowic podjęła decyzję o wycofaniu partii produktu z rynku. Proces wycofania produktu z rynku jest w toku. GIS apeluje, aby nie używać łopatki do gotowania. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności.

Czym są pierwszorzędowe aminy aromatyczne?

Pierwszorzędowych aminy aromatyczne (PAAs) to związki o działaniu rakotwórczym. Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem zaklasyfikowała większość z nich do grupy substancji potencjalnie kancerogennych. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne są powszechnie stosowane w syntezie barwników azowych przy produkcji niektórych tworzyw sztucznych, barwników i klejów. To surowce, które wykorzystuje się w produkcji opakowań i innych przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Określone reakcje chemiczne powodują, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne mogą migrować do żywności w ilościach przekraczających dopuszczalne limity.

