11 rakotwórczych produktów spożywczych, które jesz na co dzień

Jesteś tym, co jesz – od dawna wiadomo, że sposób, w jaki się odżywiamy, ma fundamentalny wpływ na nasze zdrowie. Dieta współczesnego człowieka daleko odbiega od sposobu żywienia naszych przodków, co mimo postępu cywilizacyjnego i ogromnego rozwoju medycyny naraża nas na wiele chorób, wobec których lekarze pozostają bezradni.

Nowotwór często zaczyna się... na talerzu

Często nie jesteśmy jednak świadomi tego, jak bardzo niebezpieczne mogą być pozornie błahe pokarmy, które większość z nas zjada niemal każdego dnia. Jakich produktów powinniśmy unikać, by ograniczyć ryzyko nowotworów i innych poważnych chorób, które mogą wynikać z n ieprawidłowego odżywiania się.

Wbrew pozorom na naszych talerzach bardzo często ląduje jedzenie, które bardziej nam szkodzi niż pomaga, a choć szybko zaspokaja głód, to wcale nie wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Podpowiadamy, jakie składniki budzą największe wątpliwości lekarzy, dietetyków i naukowców z całego świata, którzy stale ostrzegają, by nie przesadzać ze spożywaniem szczególnie podejrzanych składników dominujących w diecie wielu ludzi.

Które popularne pokarmy mogą być rakotwórcze? TOP 11

Czerwone mięso i wysokoprzetworzone wędliny



Nadmiar azotanów nadających mięsu czerwonawą lub różowawą barwę działa konserwująco, przedłuża trwałość wyrobów mięsnych i chroni przed bakteriami, ale w nadmiarze może mieć szkodliwy wpływ na ludzki organizm.

Zbyt duża ilość wędlin i tłustego, czerwonego mięsa grozi zachorowaniem na różne nowotwory.

Zgodnie ze stanowiskiem Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) każde 100 g czerwonego mięsa dziennie zwiększa ryzyko raka jelita grubego o około 17 proc. Zwiększa też ryzyko raka prosty, raka tarczycy oraz glejaków mózgu.



Słodkie napoje gazowane



Nawet jeśli są pozbawione dodatku cukru, to i tak nie mają prawie żadnej wartości odżywczej, za to zawierają spore ilości fosforanów, chemicznych aromatów, barwników, sztucznych słodzików i innych składników, które mogą przyczyniać się do rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych.

Naukowcom z Johns Hopkins Center for a Livable Future (CLF) na łamach „Consumer Reports” udało się wykazać, że składnik o nazwie 4-Mel, który występuje w większości najpopularniejszych napojów gazowanych i nadaje im karmelowo-brązowy odcień może być rakotwórczy.

Na próżno szukać go jednak na etykietach słodkich napojów, bo większość producentów uznaje, że jest to tylko jeden z elementów wchodzących w skład barwników.





Alkohol



Wysokoprocentowe trunki są rakotwórcze nawet w niewielkich ilościach i zwiększają ryzyko zachorowania na 7 złośliwych nowotworów – w tym raka krtani, przełyku, piersi, żołądka, wątroby, trzustki i jelita grubego.



Zbyt gorące napoje



Choć wydaje się to całkiem absurdalne, to jednak naukowcy na łamach prestiżowego „Oncology Journal of Cancer” udowodnili, że gorąca herbata może zwiększać ryzyko raka przełyku nawet o 90 proc. (w porównaniu do picia tego samego napoju w niższej temperaturze). Potwierdziły to trwające kilkanaście lat badania, w których wzięło udział ponad 50 tys. uczestników.

Szkodliwe może być picie każdego dnia około 700 ml herbaty w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza.



Popcorn z mikrofakówki



Badania opublikowane na łamach „Environmental Health Perspectives” wskazują, że podczas przygotowywania ziaren kukurydzy w popularnych kuchenkach mikrofalowych dochodzi do powstania kwasu perfluorooktanowego (PFOA), który jest rakotwórczy i toksyczny dla wątroby, a na dodatek ma negatywny wpływ na hormony tarczycy. Tradycyjny sposób przyrządzania popcornu nie wykazuje jednak takich właściwości.





Słodycze i produkty zawierające rafinowany, biały cukier



Rafinowane cukry pozwalają się rozmnażać komórkom rakowym i są dla nich doskonałą pożywką. Im więcej wysokoprzetworzonych i pełnych cukru dodatków w naszej codziennej diecie, tym bardziej jesteśmy narażeni na choroby cywilizacyjne – w tym nowotwory oraz cukrzycę typu 2.



Produkty zawierające nadmiar soli



Spożywanie zbyt dużej ilości soli, a właściwie produktów, które mają jej w składzie zbyt wiele, może uszkadzać błonę śluzową żołądka, co uznawane jest za czynnik rakotwórczy zwiększający ryzyko raka żołądka i nowotworów układu pokarmowego, a także raka gardła i nosogardzieli.



Tłuszcze utwardzone



Dieta bogata w tłuszcze nasycone może sprzyjać m.in. rozwojowi raka piersi, a także ułatwia rozprzestrzenianie się nowotworu do węzłów chłonnych. Najwięcej jest nich w produktach pochodzenia zwierzęcego, w smalcu, w mięsie, nabiale i serach, dlatego należy zachować umiar przy spożywaniu tego typu produktów.



Syrop glukozowo-fruktozowy



Ten powszechnie dodawany do żywności słodki dodatek ze skrobi kukurydzianej (obecny w wielu różnych produktach spożywczych) ułatwia powstawanie zmian nowotworowych, zwiększa ryzyko raka jelita grubego oraz otyłości. Badania na myszach laboratoryjnych potwierdziły, że może się także przyczyniać do przyspieszenia tempa powstawania guzów i komórek rakowych.



Produkty z białej mąki



Ze względu na wysoki indeks glikemiczny ułatwia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w organizmie, dlatego lepiej unikać nadmiaru produktów z białej mąki w codziennej diecie, by nie wytwarzać w naszym ciele środowiska podatnego na rozwój raka.



Nadmierne ilości pokarmów w puszkach i konserwach



Obecny w żywności przechowywanych w puszkach i konserwach azotyn sodu (E250) może wytwarzać rakotwórcze nitrozaminy, które mogą powodować m.in. raka jelita grubego, raka jajnika, żołądka, trzustki, przełyku i tarczycy, a także białaczkę, chłoniaka nieziarniczego i choroby serca. Stosowanie E250 jest zakazane w wielu krajach (np. w Szwecji, Niemczech, Norwegii i Kanadzie).

Z kolei znajdujący się w aluminiowych puszkach oraz plastikowych butelkach PET bisfenol A może przyczyniać się do rozwoju cukrzycy typu 2, otyłości, zaburzeń hormonalnych i chorób układu krążenia.Czytaj też:

15 najczęstszych objawów niedoczynności tarczycy, na które nie zwracasz uwagiCzytaj też:

10 największych bomb cholesterolowych. Ta lista może was zaskoczyć