Rakotwórcza żywność, czyli jaka? 8 produktów, które zwiększają ryzyko nowotworu

Rakotwórcza żywność może znaleźć się w diecie każdego z nas. Zaliczane są do niej przede wszystkim produkty wysoko przetworzone, które stają się podstawą jadłospisu znacznego odsetka ludzkiej populacji. Żywność przetworzona jest nie tylko tańsza od naturalnych produktów, ale także mniej kłopotliwa, jeżeli chodzi o przygotowywanie posiłków. Spożywcze gotowce, półprodukty, dania instant oraz fast-foody uważane są za jedną z przyczyn zwiększenia się liczby diagnozowanych każdego roku przypadków nowotworów.

Dieta a nowotwory

Nasza dieta może mieć wpływ zarówno na zwiększenie, jak i ograniczenie ryzyka rozwoju choroby nowotworowej. Lekarze i dietetycy od wielu lat przestrzegają przed skutkami stosowania nieprawidłowo skomponowanej diety, której stosowanie nie kończy się jedynie niekontrolowanym przybieraniem na wadze. Nadwaga i otyłość to łatwe do zauważenia skutki naszych zaniedbań żywieniowych, jednak problem jest o wiele poważniejszy – każdy dzień stosowania diety bogatej w rakotwórcze produkty przybliża nas do choroby oraz przedwczesnej śmierci.

Rakotwórczą żywność spotkamy w każdym sklepie; do jej zakupu zachęcają nas kolorowe opakowania i reklamy, jednak powinniśmy uważać, bo częste spożywanie wymienionych poniżej produktów to prosta droga do poważnych problemów zdrowotnych. Warto wiedzieć, że ryzyko rozwoju nowotworów zwiększa także brak umiaru w spożywaniu niektórych grup pokarmów np. nabiału, czerwonego mięsa oraz źródeł węglowodanów prostych.

8 rakotwórczych produktów spożywczych

Biały cukier



Biały cukier to biała śmierć – jeden z najsilniej uzależniających, legalnych narkotyków i jeden z produktów o udowodnionym rakotwórczym działaniu. Cukier, a raczej znajdujące się w nim węglowodany proste, są najlepszą pożywką dla komórek nowotworowych. Co więcej, biały cukier oraz zawierające go produkty negatywnie wpływają na funkcjonowanie trzustki, powodują przewlekłe stany zapalne organizmu oraz sprzyjają powstawaniu nadwagi i otyłości. Nadmiar kilogramów i zawiązane z nim schorzenia także zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów.



Regał z napojami w sklepie



Uwielbiane nie tylko przez dzieci napoje gazowane to tykająca bomba zegarowa, która dostarcza do naszego organizmu kilku potencjalnie rakotwórczych związków. Zawierają one ogromne ilości cukru, słodziki, konserwanty, barwniki i aromaty. Podrażniający śluzówkę przewodu pokarmowego dwutlenek węgla także nie pozostaje obojętny naszemu zdrowiu.



Wędliny i wyroby garmażeryjne



Ryzyko rozwoju nowotworów znacząco zwiększa się w przypadku osób, które spożywają duże ilości wędzonych oraz peklowanych wędlin i wyrobów garmażeryjnych. Są one nie tylko źródłem niezdrowego tłuszczu, soli i innych konserwantów, ale także bardzo niebezpiecznych dla zdrowia związków, które wydzielają się podczas wędzenia. Dodatkowym problemem jest powszechnie stosowane „odświeżanie” mięs i wędlin, które zaczynają się psuć – usunięcie zewnętrznych oznak nadpsucia, które mogą spowodować nie tylko raka, ale także ciężkie zatrucia. Równie szkodliwe i potencjalnie rakotwórcze jest spożywanie dużej ilości czerwonego mięsa.



Sól



Sól kuchenna, jeżeli spożywamy ją w nadmiarze, także sprzyja rozwojowi raka. W szczególności dieta bogata w sól zwiększa ryzyko rozwoju raka gardła oraz nosa, jednak przyczynia się także do rozwoju nowotworów układu pokarmowego, co ma związek ze spożywaniem dużej ilości słonych, smażonych produktów.



Produkty smażone w głębokim tłuszczu

Produkty smażone, zwłaszcza na niewymienianym, wielokrotnie przesmażonym tłuszczu, także sprzyjają rozwojowi nowotworów. Z jednej strony są niezdrowe ze względu na sam proces przygotowywania, a z drugiej zagrożeniem jest stosowanie nieodpowiednich tłuszczów do smażenia. W chipsach oraz frytkach znajduje się niebezpieczny dla zdrowia akrylamid; słone przekąski są też źródłem niezdrowych tłuszczów trans.



Alkohol

O szkodliwości picia alkoholu napisano już wiele. Często spożywane, wysoko i niskoprocentowe alkohole powodują m.in. raka wątroby i raka trzustki.



Produkty grillowane na węglu drzewnym

Proces obróbki termicznej ma wpływ nie tylko na smak produktów spożywczych, ale także na ich szkodliwość. W przypadku grillowania na węglu drzewnym do mięsa oraz innych produktów przenikają rakotwórcze związki, które kumulują się w organizmie i znacząco zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów.



Produkty z białej mąki



Biała mąka to kolejny, potencjalnie rakotwórczy produkt spożywczy. Znajdziemy ją w każdym domu, jednak trzeba wiedzieć, że spożywana w nadmiarze może doprowadzić do rozwoju zagrażających życiu nowotworów m.in. nowotworów jelita grubego, które związane są ze zbyt małym spożyciem błonnika pokarmowego.Czytaj też:

