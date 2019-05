Dieta norweska, czyli 10 kg w 14 dni. Czy to możliwe?

Dieta norweska (inaczej: dieta jajeczna lub dieta grejpfrutowa) jest restrykcyjna i monotonna. Chociaż wiele źródeł podaje, że została opracowana przez lekarzy i innych specjalistów ze szpitala w Oslo, to nie przyznają się do niej żadne, konkretne osoby. Może wynikać to z faktu, że chociaż faktycznie umożliwia utratę zbędnych kilogramów, to równocześnie negatywnie wpływa na zdrowie.

Dieta norweska – jadłospis. Co można jeść, a co jest kategorycznie zabronione?

Dieta norweska nie jest bardzo urozmaicona. Jadłospis opiera się na ugotowanych (na twardo lub miękko) jajkach oraz grejpfrutach.

Dodatkowo, na diecie norweskiej można jeść: mięso (gotowane, pieczone lub grillowane bez tłuszczu), surówki (z ogórka konserwowego, marchewki, pomidora, selera naciowego, warzyw liściastych), gotowane warzywa, zupę jarzynową, razowe i pełnoziarniste pieczywo, jogurt naturalny i przyprawy (pieprz, liść laurowy, tymianek, ziele angielskie).

Na diecie norweskiej nie wolno jeść: ziemniaków, makaronów, kasz, produktów mącznych, roślin strączkowych, smażonych, grillowanych i pieczonych z dodatkiem tłuszczu potraw, owoców inne niż grejpfrut, śmietany, soli i oleju.

Na diecie jajeczno-grejpfrutowej można pić: wodę, kawę bez mleka i cukru, napary ziołowe i herbaty owocowe bez cukru.

Jak stosować dietę jajeczno-grejpfrutową? – zasady diety norweskiej

Decydując się na dietę norweską, należy ściśle przestrzegać jej zasad. Ta dieta odchudzająca zakłada jedzenie trzech posiłków w ciągu doby:

śniadanie o godz. 8.00,



drugie śniadanie o godz. 12



i obiad o godz. 16.00.



Jadłospis diety jest z góry ustalony – wolno jeść tylko produkty dozwolone.

W pierwszym dniu diety jajeczno-grejpfrutowej należy zjeść aż 9 jajek, z czego 3 na śniadanie. Później ich liczba zmniejsza się do 2-4 dziennie. Dieta norweska pomija jedzenie kolacji. Do tego należy pamiętać, aby przyjmować 2 l płynów dziennie.

Dieta norweska – opinie. Jak dieta jajeczna wpływa na organizm?

Przede wszystkim, warto podkreślić, że dieta norweska umożliwia utratę 10 kg w 14 dni – trzeba jednak dodać, że z organizmu nie ubywa wcale tkanki tłuszczowej, a masy mięśniowej i wody. Dodatkowo, ze względu na to, że tego typu odchudzanie jest restrykcyjne, podczas stosowania diety mogą pojawić się skutki uboczne takie jak omdlenia, ogólne zmęczenie, drażliwość oraz problemy z kondycją skóry, włosów i paznokci.

Każdy dietetyk podkreśli również, że ta dieta jajeczno-grejpfrutowa nie jest zbilansowana, przez co skutkuje pojawieniem się niedoborów witamin i składników mineralnych. Ponadto, jak podaje Instytut Żywności i Żywienia, ludzie zdrowi, bez zwiększonego poziomu cholesterolu, mogą spożywać do 7 jaj tygodniowo, a ta dieta odchudzająca zakłada znacznie większe, tygodniowe spożycie, które może negatywnie odbić się na zdrowiu.

Dodatkowo, ze względu na to, że dieta jest dużym wysiłkiem dla organizmu, nie należy go dodatkowo obciążać i na ten czas trzeba zrezygnować z aktywności fizycznej. Z kolei, jak podkreśla WHO jako minimalny poziom aktywności fizycznej określa zasadą 3x30x130 – minimum trzy razy na tydzień, po 30 minut, z tętnem na poziomie 130 uderzeń na minutę.

Dlatego też, chociaż dieta norweska kusi szybką utratą kilogramów, to trzeba zdawać sobie sprawę, że jest bardzo ryzykowna oraz promuje złe nawyki żywieniowe. Nie jest to zdrowa dieta odchudzająca, która umożliwia odżywianie w zbilansowany sposób, z zachowaniem bezpiecznego tempa chudnięcia, czyli ok. 0,5-1 kg tygodniowo. Istotnym jest, że żadne źródła nie wskazują twórców tej diety, co przy zdrowej i skutecznej diecie odchudzającej byłoby oczywiste. Dlatego też, jeśli zastanawiasz się, jak schudnąć z brzucha, ud, pozbyć się oponki oraz poprawić wygląd swojego ciała, postaw na zdrowe odżywianie, zbilansowaną dietę z indywidualnie dopasowanym ograniczeniem kalorycznym i włącz do tego aktywność fizyczną.

Dieta norweska a efekt jo-jo

Dieta norweska określana jest jako kolejna dieta cud. Zastanawiasz się, jak schudnąć z brzucha? A może z ud? Jedno jest pewne, dieta norweska z pewnością w tym nie pomoże, a dodatkowo jest gwarantem na efekt jo-jo. Chociaż faktycznie umożliwia utratę 10 kg, to jako że jest bardzo restrykcyjna, po jej zakończeniu, organizm będzie domagał się uzupełnienia niedoborów i tym samym wystąpi większy apetyt.

Dodatkowo, ta dieta odchudzająca, podobnie jak np. dieta kopenhaska, jest dietą niskokaloryczną i niskowęglowodanową, co spowalnia metabolizm organizmu. Dlatego też po zakończeniu odchudzania i przywrócenia normalnego sposobu odżywiania, organizm nie będzie w stanie poradzić sobie z trawieniem takich ilości spożywanych posiłków, co poskutkuje powrotem do masy ciała sprzed diety.