Co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się przejść na dietę ketogeniczną?

Najprawdopodobniej wiesz, że dieta ketogeniczna opiera się głównie na tłuszczach i zapewne to skłoniło cię do poszukiwania informacji na temat tego sposobu żywienia. Trzeba jednak wiedzieć, że jest to bardzo restrykcyjna dieta, wymagająca dużej wiedzy i skrupulatnego przeliczania składników odżywczych. Źle prowadzona, może mieć fatalny wpływ na zdrowie i sprzyjać tyciu.