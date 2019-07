Dieta ketogeniczna pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej

Dieta ketogeniczna

Dieta ketogeniczna opiera się na ograniczeniu do niezbędnego minimum spożywania węglowowanów i odpowiedniego zwiększenia spożywania tłuszczy. Ilość białka w diecie powinna być adekwatna do aktualnych potrzeb osoby podejmującej ten rodzaj odżywiania. Wymaga on od organizmu wykorzystania w głównej mierze zasobów tkanki tłuszczowej do produkcji ciał ketonowych, które służą do odżywiania tkanek, głównie tkanki nerwowej. O ile ten rodzaj diety ma coraz więcej zastosowań u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, to bada się również zastosowanie tego typu sposobu odżywiania u osób aktywnych fizycznie.

Polskie badanie

Polscy badacze ocenili efekt czterotygodniowej diety ketogennej na efekt treningu u 11 kobiet i 11 mężczyzn ćwiczących CrossFit. Każdy z uczestników badania został poddany przyrostowemu testowi na rowerze stacjonarnym po dwóch tygodniach standardowej diety, tuż przed podjęciem diety ketogennej oraz po czterech tygodniach stosowania diety ketogennej. Podczas testu co półtorej minuty rośnie obciążenie dla każdego zawodnika, który kontynuuje ćwiczenia aż do swoich granic wydolności. Dodatkowo oceniono wymianę gazową oraz spalanie tłuszczy oraz węglowodanów podczas wysiłku. Naukowcy zauważyli, że mężczyźni po diecie ketonowej osiągali większe spalanie tkanki tłuszczowej podczas wysiłku w porównaniu z wynikami po diecie standardowej. Takiej zależności nie zauważono u kobiet. Niestety badanie obejmowało niewielką liczbę osób ćwiczących co ogranicza interpretację wyników. Tym nie mniej wyniki sugerują, że stosowanie diety ketogenicznej może zwiększyć efektywność treningów, mających na celu zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej.

