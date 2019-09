Chcesz pościć co drugi dzień? Naukowcy: Zgoda, ale musisz spełniać pewien warunek

Ludzie bardzo często zmieniają swój sposób odżywiania w celu redukcji masy ciała czy poprawy zdrowia, a ponieważ co i rusz pojawiają się nowe doniesienia i zalecenia żywieniowe, niektórzy zamiast kierować się zdrowiem, mogą stać się ofiarami mody. Szczególnie podatne są osoby, które próbują zrzucić zbędne kilogramy. Jest z ostatnim badań sprawdzało np. czy niejedzenie co drugi dzień może być tak samo skuteczne jak liczenie kalorii lub post przerywany (najpopularniejsze odmiana polega na jedzeniu w trakcie tzw. 8-godzinnego okna żywieniowego).

Niejedzenie co drugi dzień – badania

Naukowcyz Uniwersytetu Medycznego w Grazu w Austrii przeprowadzili randomizowane, kontrolowane, 4-tygodniowe badanie, w którym wzięło udział 60 uczestników.

Uczestnicy grupy kontrolnej mogli jeść, co chcieli, kiedy tylko chcieli, a grupa druga na przemian między 36-godzinnym, bezkalorycznym postem i 12 godzinami nieograniczonego jedzenia. W przypadku grupy poszczącej co drugi dzień kontrolowano ich poziom cukru we krwi, by upewnić się, że faktycznie nie spożywają oni posiłków. Uczestnicy musieli także wypełniać dzienniczki żywieniowe. Co ważne, wszystkie osoby miały optymalną masę ciała i ogólnie byli zdrowi.

Naukowcy zaobserwowali, że osobom poszczącym zdarzało się rekompensować sobie niedobór kalorii w momencie, gdy mogli jeść, jednak nie do przesady. Ogólnie rzecz biorąc, doświadczyli średniego ograniczenia kalorii na poziomie 35 proc. i stracili średnio 7,7 funta (3,5 kg) podczas 4-tygodniowego badania.

Osoby poszczące miały niższy poziom markera związanego ze stanami zapalnymi i hormonu tarczycy, trijodotyroniny, bez żadnych problemów z czynnością tarczycy. Ponadto grupa ta miała niższy poziom cholesterolu i zmniejszoną zawartość tłuszczu w tułowiu lub brzuchu oraz doświadczyła dodatniej regulacji w ciałach ketonowych, co naukowcy uważają za korzyść zdrowotną.

Chociaż wyniki badań są obiecujące, naukowcy podkreślają, że konieczne są dalsze analizy. Na ten moment sugeruje się, że niejedzenie co drugi dzień jest bezpieczne tylko w przypadku osób ogólnie zdrowych. Jeśli więc zmagamy się z chorobami przewlekłymi, znaczną otyłością lub walczymy z infekcją, powinniśmy omówić przejście na taką dietę z lekarzem.

Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie Cell Metabolism.

