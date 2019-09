Odchudzanie w korporacji. Co powinna jeść zapracowana bizneswoman?

Ciągłe życie na „asap-ie” i depczący po piętach „deadline” to codzienność pracowników „Mordoru”, bo tym terminem często określane są wielkie korporacje. Jak przetrwać pracę na „standby’u” i nie nabawić się nerwicy żołądka, wrzodów oraz nadwagi? Nie jest to łatwe, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, o tym, że jedzenie jest nam tak samo potrzebne do życia, jak zaspokajanie zawodowych ambicji, odnoszenie kolejnych sukcesów i zwiększanie salda na koncie bankowym.

Korporacyjna rzeczywistość rządzi się własnymi prawami. Ciągłe obowiązki zawodowe, brak czasu oraz stres mogą znacząco utrudniać stosowanie się do zasad zdrowego odżywiania, co niestety, nie wpływa dobrze na zdrowie pracowników dużych firm. Ukierunkowanie na sukces to jedno, ale kluczem do tego sukcesu jest zdrowie i aby móc się nim cieszyć, trzeba pamiętać o tym, aby zdrowe posiłki nie stały się jedynie częścią weekendu.

Atrakcyjny wygląd a praca w korporacji

Nie ma się co oszukiwać, że dla pracowników korporacji wygląd nie ma większego znaczenia, bo spotkania z klientami, konferencje oraz eventy wymagają idealnej prezencji, która nie ogranicza się jedynie do nienagannie skrojonego garnituru lub modnego kostiumu i dobrze dobranej fryzury oraz makijażu. Na nadwagę mogą sobie pozwolić jedynie szeregowi pracownicy, którzy spędzają czas za biurkiem i nie mają styczności z typową pracą z klientem. Jest to dość smutne, ale prawdziwe, bo kult pięknego ciała zaczyna powoli przysłaniać nasze indywidualne talenty, poczucie humoru czy charakter. Taka jest rzeczywistość i nie jesteśmy w stanie zrobić nic, jak tylko się do niej dostosować lub zmienić pracę.

Dieta korporacyjna ogranicza się najczęściej do zjedzenia w biegu posiłku, który zostanie zamówiony na mieście lub skorzystania z dostępnych w korporacyjnej stołówce dań, jednak równie często uwzględnia jedynie kolejne filiżanki kawy, wodę oraz małe przekąski, które pozwalają uzupełnić utraconą podczas pracy umysłowej energię. Nie jest to dobre dla zdrowia i nie wpływa na utrzymanie zgrabnej sylwetki, więc warto nauczyć się zasad diety dla zapracowanych.

Dieta dla zapracowanych, czyli jak powinna odżywiać się bizneswoman?

Każda kobieta wie, jak trudno jest zapanować nad hormonami, utrzymać sprawną przemianę materii i nie przytyć, kiedy brak jest czasu na przygotowywanie domowych posiłków. Jest to ogromnym problemem, bo ciągłe stołowanie się w barach, restauracjach oraz jedzenie w biegu nie sprzyjają zachowaniu zgrabnej sylwetki, a upływające lata dodatkowo utrudniają sprawne funkcjonowanie organizmu.

Odchudzanie w korporacji warto rozpocząć od przeanalizowania swojego dnia pracy i znalezienia chwili na zjedzenie przyniesionego z domu posiłku. To ważne, bo zdrowe jedzenie najlepiej wspomaga utratę zbędnych kilogramów.

Jeżeli chcesz schudnąć, pracując w korporacji, pamiętaj o:

zjedzeniu wartościowego śniadania, bo kawa to zbyt mało, jeżeli chcesz utrzymać zgrabną sylwetkę oraz uniknąć spadku energii w czasie długiego dnia pracy,



przygotowaniu drugiego śniadania, które zjesz podczas przerwy np. sałatki z kurczakiem,



unikaniu podjadania i ulegania „popędowi stadnemu”, kiedy koledzy z pracy zamawiają pizzę lub inne fast foody,



przygotowaniu zdrowych przekąsek na cały dzień np. pokrojonych w słupki warzyw, zdrowej kanapki lub naturalnego jogurtu i porcji świeżych owoców,



unikaniu napojów gazowanych, zwłaszcza z kofeiną oraz napojów energetycznych, które są nie tylko niezdrowe, ale także wysokokaloryczne,



rezygnacji z częstego picia kawy, która może podrażniać żołądek oraz powodować napady głodu.

Dieta zapracowanej bizneswoman powinna opierać się na nieprzetworzonych, naturalnych i zdrowych produktach, czyli chudym nabiale, chudym mięsie, warzywach, kaszach i innych produktach pełnoziarnistych oraz niskokalorycznych owocach. Warto urozmaicać smak posiłków aromatycznymi przyprawami i ziołami, które przyśpieszają trawienie i usprawniają metabolizm oraz pamiętać o piciu odpowiedniej ilości niegazowanej wody.

Po powrocie do domu trzeba zjeść wartościowy, niskokaloryczny posiłek, który powinien składać się z białka oraz warzyw i niewielkiego dodatku węglowodanów. Nie należy przejadać się przed snem i nie można pozwolić sobie na to, aby jeść tylko jeden, pełnowartościowy posiłek w ciągu dnia, bo nieregularne odżywianie jest wrogiem naszej przemiany materii i powoduje niekontrolowane przybieranie na wadze.

