Dieta owocowa? Brzmi kusząco! Jakie są jej wady?

Dieta owocowa (inaczej: dieta frutariańska) jest podzbiorem weganizmu, ale jest znacznie surowsza. Na tej diecie nie tylko rezygnujesz z mięsa i produktów mlecznych, ale również wycinasz inne produkty spożywcze zawierające cenne składniki odżywcze, w tym orzechy, rośliny strączkowe i zboża. Nawet spożycie warzyw należy ograniczyć do minimum w przypadku tego modelu żywieniowego, a przecież lekarze i dietetycy są zgodni, że właśnie one powinny stanowić podstawę zdrowej i zbilansowanej diety. Jedyne, co możesz jeść, to owoce. I o to chodzi. Dla jednych może to być ogromną zaletą, jednak trzeba zachować zdrowy rozsądek.

Dieta owocowa – czy jest zdrowa?

Owoce są źródłem wielu witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. To niewątpliwie jest ich dużą zaletą. Ponadto większość z nich zawiera także sporo błonnika i wody. Jednak mimo to może dojść do groźnych niedoborów, a niektórych witamin nie da się przechowywać na później. Na przykład witamina C jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, co oznacza, że ​​nadmierne ilości będą wydalane z moczem. Nie będzie przechowywany w organizmie do późniejszego wykorzystania, jak w przypadku witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Owoce nie dostarczają również wszystkich witamin, minerałów, makroelementów i kwasów tłuszczowych niezbędnych do utrzymania dobrego zdrowia. W diecie owocowej zdecydowanie brakuje białka i tłuszczu.

Skutki diety owocowej

Ze względu na dużą zawartość cukrów w owocach, ten model żywienia jest szczególnie niebezpieczny dla cukrzyków. Ponadto nawet u zdrowego człowieka może bardzo negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie trzustki. W dłuższej perspektywie dieta owocowa doprowadzi do spadku odporności, zmęczenie, osłabienia masy mięśniowej i gęstości kości, a także wypadania włosów.

Tak więc każda dieta, która eliminuje znaczną ilość niezbędnych składników odżywczych, a jednocześnie znacznie zwiększa inne, może ostatecznie osłabić zdolność organizmu do wykonywania normalnych procesów. Dlatego też lepiej zrezygnować z diety owocowej.

