Shoty witaminowe na poprawę odporności – jak je przyrządzić?

Jak wzmocnić odporność jesienią? Dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska powiedziała, jakie shoty witaminowe mogą w tym pomóc. Jakie właściwości odżywcze ma shot z natką pietruszki? Obejrzyj materiał wideo:

Shoty witaminowe mają za zadanie dostarczyć nam bardzo dużo wartości odżywczych – witamin i minerałów – w niewielkiej objętości. Nie są to więc klasyczne koktajle, soki czy smoothies. Do przyrządzenia shotów witaminowych warto wykorzystać takie produkty jak białko konopne, chlorella, natka pietruszki czy korzeń maca. Ważne, by shoty witaminowe wypijać natychmiast po przyrządzeniu, ponieważ witaminy się utleniają.

Natka pietruszki sprzyja odchudzaniu

Pietruszka od wieków jest używana do odtruwania wątroby i nerek poprzez jej właściwości moczopędne. Poprawia także trawienie, aby przyspieszyć usuwanie toksycznych odpadów z organizmu. Ponieważ toksyny są często przechowywane w komórkach tłuszczowych, gdzie zakłócają działanie hormonów, jedzenie pietruszki może ułatwić utratę wagi, pomagając prawidłowo funkcjonować komórkom tłuszczowym.

Pietruszka zawiera przeciwutleniacze, takie jak luteolina i apigenina, witaminy A i C, które korzystnie wpływają na układ odpornościowy. Ma nawet właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Pietruszka zawiera także:

witaminę K, ważną dla prawidłowego krzepnięcia krwi,



witaminę E, która zapobiega chorobom serca,



potas, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom ciśnienia krwi,



witaminy z grupy B, które wzmacniają i chronią komórki krwi.

Czytaj także:

Z tych czynności nie powinieneś rezygnować, kiedy robi się chłodniej