Dieta hiszpańska – restrykcyjna, ale czy skuteczna?

Dieta hiszpańska to idealna dieta dla leniwych, która nie wymaga spędzania długich godzin w kuchni i posiadania wyjątkowych zdolności kulinarnych. Zaletą tego planu żywieniowego jest przede wszystkim odpowiednio zbilansowany pod względem zawartości składników odżywczych jadłospis, który pomimo niskiej kaloryczności nie powinien powodować niedoborów witamin i minerałów.

Diety basenu Morza Śródziemnego – sposób na zdrowie i szczupłą sylwetkę?

Diety śródziemnomorskie uważane są za najzdrowsze, bo pozwalają nie tylko zadbać o szczupłą sylwetkę, ale także prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wyróżnia je bogactwo zdrowych produktów spożywczych, które są ich podstawą, co pozwala prawidłowo zbilansować codzienne posiłki i dostarczyć do organizmu niezbędne mu substancje odżywcze. Taka właśnie jest dieta hiszpańska, która wymaga znacznego ograniczenia kaloryczności posiłków, jednak pozwala szybko schudnąć i zmniejszyć ryzyko związane z rozwojem chorób dietozależnych.

Niestety, dieta hiszpańska ma też wady. Należy do nich między innymi efekt jojo, który związany jest z dość szybką utratą kilogramów i ograniczeniem kaloryczności spożywanych posiłków poniżej 1500 kcal.

Dieta hiszpańska – zasady

Główną zasadą diety hiszpańskiej jest spożywanie 1300 kcal na dobę; każdy posiłek powinien dostarczać do organizmu około 160 kcal. To stosunkowo mało, jednak wyjątkowo niską kaloryczność posiłków równoważy zawartość składników odżywczych w spożywanych produktach. Ta dieta odchudzająca trwa 14 dni i zapewnia redukcję około 6 kg zbędnej tkanki tłuszczowej.

Podstawą diety hiszpańskiej są warzywa i owoce (także pod postacią mrożonek i produktów konserwowych), produkty pełnoziarniste, chudy nabiał oraz chude mięso, ryby i rośliny strączkowe, które dostarczają do organizmu niezbędne mu białko. Nie jest to typowa, restrykcyjna monodieta o negatywnym wpływie na zdrowie, ale trzeba wiedzieć, że wszelkie błędy podczas komponowania codziennego menu mogą w tym przypadku spowodować pogorszenie stanu zdrowia. Z tego względu dieta hiszpańska polecana jest przede wszystkim dla osób, które wiedzą, jak ułożyć jadłospis i sprawić, aby spożywane posiłki były prawidłowo zbilansowane pod względem zawartości składników odżywczych.

Ważną zasadą diety hiszpańskiej jest ograniczenie ilości spożywanego tłuszczu oraz przestrzeganie zasady regularnego spożywania posiłków w odstępie 3-4 godzin. Nie można też zapomnieć o piciu minimum 2 litrów wody na dobę. Podczas stosowania tej diety można zjeść 3 posiłki główne i 2 przekąski, więc nie jest to głodówka oparta na jednym posiłku w ciągu dnia, jednak i tak dieta ta nie jest polecana dla każdego.

Zalety i wady diety hiszpańskiej

Dieta hiszpańska okazuje się skuteczna, bo pozwala szybko pozbyć się około 6 kg tłuszczu. To dużo, jednak podobny wynik można osiągnąć, stosując się do zasad zdrowego odżywiania i stawiając na codzienną aktywność fizyczną. W przypadku diety hiszpańskiej nie możemy pozwolić sobie na codzienny trening, bo niska kaloryczność spożywanych posiłków uniemożliwia wykonywanie ćwiczeń.

Zaletą diety jest szybki czas przygotowywania posiłków oraz brak konieczności posiadania wyjątkowych umiejętności kulinarnych. Jest to zachętą dla osób, które nie lubią gotować lub nie mają wiele czasu na przygotowywanie domowych posiłków.

Stosowanie diety hiszpańskiej mogą rozważyć osoby zdrowe, w pełni sił oraz borykające się z niewielką nadwagą. Nie powinny stosować jej kobiety w ciąży, matki karmiące, osoby niepełnoletnie, osoby pracujące fizycznie i prowadzące aktywny tryb życia. Dieta hiszpańska nie jest także polecana dla seniorów i osób przewlekle chorych.

Główną wadą diety hiszpańskiej jest niska kaloryczność spożywanych posiłków oraz dopuszczenie spożycia produktów konserwowanych, które cechuje duża zawartość soli, więc mogą one powodować zatrzymanie wody w organizmie oraz uczucie obrzmienia. Niska kaloryczność jadłospisu w połączeniu z brakiem aktywności może doprowadzić do efektu jo-jo po zakończeniu stosowania diety. Aby go uniknąć, trzeba stopniowo zwiększać kaloryczność posiłków, spożywać jedynie zdrowe, naturalne produkty spożywcze oraz zacząć prowadzićaktywny tryb życia.