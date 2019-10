Ranking najlepszych diet odchudzających

Wegańska? Paleo? Post przerywany? W gąszczu popularnych diet odchudzających można się czasami nieźle zagubić. Jednak mimo to warto poświęcić trochę czasu na znalezienie tej najbardziej odpowiedniej, dopasowanej do indywidualnych preferencji żywieniowych oraz trybu życia. Dzisiaj, kiedy stany chorobowe powodowane otyłością występują u coraz większego odsetka populacji warto zadbać o siebie, swoje zdrowie i kondycję, by możliwie najlepiej uchronić się od podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi, nadciśnienia, cukrzycy czy też zawału serca.

Serwis Prevention.com przygotował ranking najlepszych diet, które mogą być z powodzeniem stosowane w celu utraty wagi. Te plany żywieniowe będą hitem najbliższego roku, jednak ich stosowanie może w istocie przynieść pozytywne efekty na długie lata.

Czytaj także:

Dieta węża – czy możemy uczyć się od gadów, jak schudnąć?

Najlepsze diety odchudzające. Którą z nich wybierzesz?

Czytaj także:

5 najlepszych diet odchudzających