Monodieta obiecuje szybkie chudnięcie – czy jest bezpieczna?

Pod pojęciem monodiety kryją się wszystkie diety odchudzające oparte na spożywaniu jednego produktu pod różną postacią oraz diety, które zakładają spożywanie grupy produktów o wysokiej zawartości jednego z głównych składników odżywczych, czyli białka, węglowodanów lub tłuszczów. Jak monodieta wpływa na zdrowie?

Na czym polega monodieta?

Do grupy monodiet możemy zaliczyć każdy plan żywieniowy, który uwzględnia stosowanie ubogiego, monotonnego jadłospisu. W większości monodiety wymagają spożywania jednego lub kilku rodzajów owoców oraz warzyw, mięsa, ryżu lub nabiału. Codzienny jadłospis takiej diety jest nie tylko wyjątkowo ubogi pod względem zawartości składników odżywczych, ale także powoduje kłopoty z funkcjonowaniem naszego układu trawiennego. Dobrze skomponowana dieta musi dostarczać do organizmu wszystkie, niezbędne mu składniki odżywcze w odpowiednich proporcjach. Spożywanie jednej grupy pokarmów nie jest skutecznym sposobem na odchudzanie, oczyszczenie organizmu z toksyn i poprawę stanu zdrowia.

Monodiety stosuje się przez kilka dni, najczęściej około tygodnia, a ich efekty, choć wydają się spektakularne, to tak naprawdę spowodowane są utrata wody oraz tkanki mięśniowej, która zaczyna być spalana w celu zapewnienia organizmowi odpowiedniej ilości życiodajnej energii. Diety jednoskładnikowe są nie tylko ubogie pod względem odżywczym, ale także cechuje je wyjątkowo niska kaloryczność – większość z nich wymaga spożywania mniej niż 1500 kcal na dobę, co znacząco wpływa na samopoczucie i powoduje trudne do pokonania problemy z normalnym funkcjonowaniem.

Ze względu na niską kaloryczność codziennego jadłospisu stosowanie diet jednoskładnikowych uniemożliwia aktywność fizyczną, która jest obowiązkowym elementem zdrowego odchudzania.

Jak działa monodieta?

Drastyczne ograniczenie ilości spożywanych kalorii oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu substancji odżywczych nie powoduje szybkiej redukcji tkanki tłuszczowej. Monodiety działają, ale ich efekty nie są związane ze spalaniem tłuszczu, ale tkanki mięśniowej. Diety jednoskładnikowe powodują też wydalanie z organizmu zgromadzonej w nim wody oraz oczyszczenie jelit, co powoduje wrażenie lekkości i przekłada się na spadek wagi ciała. Jest to tylko pozornie oczekiwany efekt, bo po zakończeniu stosowania monodiety waga szybko zaczyna rosnąć.

Monodieta – kontrowersyjna dieta na odchudzanie

Monodiety od lat krytykowane są przez lekarzy i dietetyków, jednak i tak chętnie je stosujemy, co jedynie zwiększa problemy z odchudzaniem i powoduje pogorszenie naszego stanu zdrowia. Choć większość diet jednoskładnikowych pozwala szybko schudnąć, to efekt takiego odchudzania utrzymuje się wyjątkowo krótko. Po zakończeniu stosowania monodiety pojawia się efekt jojo, a związane z monodietą nieprzyjemne dolegliwości zdrowotne i osłabienie organizmu znacząco utrudniają wykonywanie codziennych obowiązków. Stosowanie diet jednoskładnikowych powoduje m.in. zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunki i zaparcia, problemy ze snem, nudności, wymioty, pogorszenie wyglądu cery oraz wypadanie włosów.

Dieta oparta na spożywaniu jednego produktu spożywczego to sposób na nabawienie się niedoborów żywieniowych oraz spowolnienie metabolizmu, a nie skuteczne odchudzanie. Warto o tym pamiętać, szukając szybkiej diety, która pozwoli pozbyć się kilku kilogramów zbędnego tłuszczu.

Stosowanie różnych diet jednoskładnikowych nie jest zdrowe, dlatego lepiej zdecydować się na wybór diety odchudzającej, która oparta jest na zasadach zdrowego odżywiania i uwzględnia dostarczanie do organizmu wszystkich niezbędnych mu składników odżywczych.

Popularne monodiety, których stosowania lepiej unikać

Do niezdrowych monodiet zalicza się wiele modnych kuracji odchudzających. Wśród nich znajduje się m.in.: