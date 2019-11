Niskotłuszczowa czy niskowęglowodanowa? Którą dietę wybrać?

Dieta niskowęglowodanowa i dieta niskotłuszczowa to jedne z chętniej wybieranych sposobów na szybkie odchudzanie. Niestety, diety te nie są dobre dla każdego i mają wady, które warto poznać przed ich zastosowaniem, bo może to pomóc uniknąć poważnych problemów zdrowotnych, złego samopoczucia i efektu jo-jo.

Skuteczna dieta odchudzająca

Dieta niskowęglowodanowa i dieta niskotłuszczowa mają swoje wady oraz zalety. Obydwie diety zaliczane są do grupy diet eliminacyjnych, które polegają na znacznym ograniczeniu podstawowych składników odżywczych, które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. W przypadku diety nisokwęglowodanowej ograniczamy spożycie odpowiedzialnych za dostarczanie do organizmu energii węglowodanów; w przypadku diety niskotłuszczowej rezygnujemy ze spożycia tłuszczów, które są niezbędne do przebiegu wielu reakcji biologicznych – bez nich nie może zachodzić m.in. przyswajanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E i K.

Skuteczna dieta odchudzająca powinna być przede wszystkim odpowiednio zbilansowana pod względem zawartości każdego ze składników odżywczych, czyli musi dostarczać do organizmu odpowiednią ilość białka, węglowodanów i tłuszczów. Zaburzenie proporcji składników odżywczych w stosowanej diecie może sprzyjać złemu samopoczuciu, pojawieniu się wielu dolegliwości zdrowotnych i wystąpieniu efektu jo-jo.

Diety niskowęglowodanowe – wady, zalety, kontrowersje

Najbardziej znane diety niskowęglowodanowe to dieta ketogeniczna, dieta Kwaśniewskiego, dieta Atkinsa, dieta Dukana i dieta Paleo. Budzą one sporo kontrowersji i nie są polecane przez lekarzy oraz dietetyków. Warto o tym wiedzieć, aby uniknąć skutków ubocznych ich stosowania, czyli złego samopoczucia, spowolnienia metabolizmu, zaburzeń hormonalnych, a także efektu jo-jo. Diety niskowęglowodanowe budzą wiele kontrowersji i często stają się przyczyną sporu pomiędzy ich zagorzałymi zwolennikami oraz przeciwnikami. Po stronie przeciwników stają lekarze oraz dietetycy, uważając, że tego typu diety są szkodliwe; nie ma też wiarygodnych dowodów na to, że wpływają one pozytywnie na stan zdrowia, co starają się udowodnić ich zwolennicy.

Zaletą diet niskowęglowodanowych jest szybka utrata zbędnych kilogramów, jednak zwykle wracają one jak bumerang na krótko po zakończeniu odchudzania.

Diety wysokotłuszczowe – wady, zalety, kontrowersje

Diety wysokotłuszczowe także powodują kontrowersje. Ich głównym założeniem jest to, że „tłuszcz spala tłuszcz”, co nie do końca posiada potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach. Do najbardziej znanych i chętnie stosowanych diet wysokotłuszczowych, zaliczamy dietę Atkinsa, dietę Kwaśniewskiego i dietę ketogeniczna, które są jednocześnie dietami o bardzo niskiej zawartości węglowodanów. W tym przypadku mamy do czynienia z podobnymi skutkami ubocznymi, jak w przypadku diet niskowęglowodanowych, które wynikają z zaburzenia równowagi dostarczanych do organizmu składników odżywczych. Co więcej, diety wysokotłuszczowe stanowią zagrożenie dla układu krążenia.

Zaletą diet wysokotłuszczowych jest szybka utrata zbędnych kilogramów, ale zwykle efekty odchudzania związane są z redukcją tkanki mięśniowej oraz pozbyciem się wody z organizmu.

Podsumowując, diety niskowęglowodanowe i diety niskotłuszczowe nie są polecane przez lekarzy i dietetyków w celu redukcji zbędnych kilogramów. Bywają stosowane w celach leczniczych, jednak odbywa się to pod stałą kontrolą lekarza i jest podyktowane koniecznością wsparcia leczenia np. opornej na stosowanie farmaceutyków padaczki. W przypadku odchudzania znacznie lepiej sprawdzi się zdrowa dieta, która zostanie prawidłowo zbilansowana pod względem składników odżywczych. Musi towarzyszyć jej codzienna aktywność fizyczna oraz prowadzenie higienicznego trybu życia.

