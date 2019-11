Oto, dlaczego nie chudniesz na diecie ketogenicznej

Keto dieta to modny sposób na odchudzanie. Stosowana jest także w celach leczniczych np. u osób cierpiących na padaczkę, jednak, aby przynosiła oczekiwane efekty, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Co powoduje brak efektów diety ketogenicznej?

Dieta ketogeniczna – zasady

Dieta ketogeniczna to typowa dieta niskowęglowodanowa, która wymaga zwiększenia spożycia tłuszczów różnego pochodzenia. Szczególnie polecane są w tym przypadku tłuszcze zwierzęce np. smalec i masło. Zwiększenie spożycia tłuszczów i ograniczenie spożycia odpowiedzialnych za dostarczenie do organizmu energii węglowodanów powoduje, że wchodzimy w tzw. stan ketozy. Ketoza polega na tym, że organizm przestaje czerpać energię z dostarczanej mu w postaci węglowodanów glukozy i zaczyna pozyskiwać ją z tłuszczów.

Aby móc chudnąć na diecie ketogenicznej, konieczne jest przejście tzw. okresu adaptacyjnego, po którym powinna nastąpić efektywna redukcja tkanki tłuszczowej. Tak jest w teorii, ale w praktyce często okazuje się, że efekty diety ketogenicznej są dalekie od zamierzonych.

4 błędy, które powodują brak efektów podczas stosowania diety ketogenicznej

1. Rozpoczynasz dietę ketogeniczna w nieodpowiednim momencie

Moment rozpoczęcia diety ketogenicznej ma duże znaczenie. Jeżeli zaczniemy jej stosowanie po przetestowaniu działania innych diet odchudzających, które nie były skuteczne lub zakończyły się efektem jo-jo, to może okazać się jej efekty będą mizerne. Przebywając przez dłuższy czas na diecie niskokalorycznej, wprowadzamy nasz orgiazm w stan magazynowania kalorii. Natura wyposażyła nas w doskonale działające mechanizmy obronne, które chronią przed śmiercią głodową. Są one uruchamiane w momencie, gdy ograniczamy spożycie kalorii i mają na celu przetrwania w czasie „głodu”, który niegdyś był spowodowany klęskami nieurodzaju. Niestety, nasz organizm nie nauczył się jeszcze odróżniać, kiedy celowo zmniejszamy racje żywieniowe, więc spowolnienie metabolizmu i magazynowanie kalorii następuje zawsze, gdy przesadzamy pod względem stosowania diet odchudzających lub wpadamy w błędne koło odchudzania.

Jeżeli stosujemy dietę przez dłuższy czas i jej efektów nie widać, konieczne jest danie organizmowi znaku, że okres nieurodzaju minął. Nie oznacza to, że mamy nagle zacząć zajadać się fast foodami! Aby móc zacząć chudnąć na diecie ketogenicznej, trzeba się do tego przygotować, stosując bogatą w składniki odżywcze i zawierającą większą liczbę kalorii, zdrową dietę, która da naszemu organizmowi sygnał, że znowu może zacząć spalać rezerwy tłuszczowe.

2. Brak snu i stres

Podczas stosowania diety ketogenicznej liczy się nie tylko odpowiednio ułożony jadłospis, ale także nasz tryb życia. Aby okazała się ona efektywna, trzeba zadbać o właściwą ilość i jakość snu, a także ograniczyć stres, który negatywnie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu i utrudnia redukcję tkanki tłuszczowej.

3. Brak okresu adaptacyjnego

W przypadku diety ketogenicznej niezbędne jest przejście okresu adaptacyjnego, po którym następuje szybkie spalanie tłuszczu. Ma on na celu wprowadzenie organizmu w stan ketozy i powinien przebiegać z zachowaniem wszystkich zasad keto diety. Jeżeli chcemy zbyt szybko zauważyć spadek masy ciała, możemy sobie zaszkodzić i utrudnić spalanie tkanki tłuszczowej. Okres adaptacyjny w przypadku diety ketogenicznej następuje po ustąpieniu dolegliwości związanych z rozpoczęciem jej stosowania, czyli gorszego samopoczucia, problemów trawiennych oraz innych dolegliwości, które związane są z ograniczeniem spożycia węglowodanów i zwiększeniem spożycia tłuszczów. Wiele osób nie jest w stanie dotrwać na diecie ketogenicznej do końca okresu adaptacyjnego, więc nie zauważają one efektów stosowania diety w postaci redukcji tkanki tłuszczowej.

4. Brak aktywności fizycznej

Nieprawdą jest, że „tłuszcz spala tłuszcz” i nie trzeba zadbać o odpowiednią aktywność fizyczną. Dieta ketogeniczna wymaga zadbania o dobór właściwego treningu, który pozwoli nie tylko usprawnić redukcję tkanki tłuszczowej, ale także wpłynie na budowanie tkanki mięśniowej.

Czytaj także:

Czy dieta ketogeniczna podnosi poziom cholesterolu we krwi?