Z pewnością zauważyłeś, że w mediach społecznościowych aż roi się od zdjęć jedzenia. Są to zarówno wykwintne potrawy z restauracji, jak i sprawozdania z prowadzenia modnych diet (np. keto), ale także wyrzuty sumienia z powodu konsumpcji fast-foodów mimo przejścia na dietę. Cokolwiek ludzie w twoich internetowych kręgach społecznościowych mówią o jedzeniu, istnieje duża szansa, że ​​wiesz dużo o ich nawykach żywieniowych i preferencjach żywieniowych.

Informacje te dostarczają wskazówek na temat norm społecznych w twoich kręgach internetowych, jeśli chodzi o jedzenie, które według autorów nowego badania mogą kształtować twoje własne nawyki żywieniowe.

Jak znajomi z Facebooka wpływają na nasze wybory żywieniowe?

W badaniu naukowcy zapytali 369 studentów uniwersytetów o spożycie owoców, warzyw, gęstych energetycznie przekąsek i napojów słodzonych cukrem, a także o korzystanie z Facebooka i innych mediów społecznościowych oraz opinie na temat nawyków żywieniowych i preferencji znajomych online.

Okazało się, że osoby, których znajomi preferowali zdrowe odżywianie, sami częściej deklarowali podobny model żywienia.

Oznacza to, że media społecznościowe można wykorzystać do wyświetlania „zdjęć pięknych potraw warzywnych i owocowych” wraz z informacjami o normach społecznych. Może to zachęcić ludzi do spożywania większej ilości tych produktów.

