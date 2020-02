Czy dieta ketogeniczna może prowadzić do miażdżycy?

Wiele badań wykazało, że dieta ketogeniczna jest korzystna dla zdrowia serca i poprawy profili lipidowych określających ogólną ilość tłuszczu we krwi. Jedyne zastrzeżenie? Wiele z tych badań było krótkoterminowych (trwały krócej niż rok), więc naukowcy nie byli gotowi na jakiekolwiek długoterminowe oświadczenia zdrowotne.

Jak działa dieta ketogeniczna?

Dieta ketogeniczna jest dietą o bardzo niskiej podaży węglowodanów i wysokiej podaży tłuszczu. Została opracowana, aby pomóc dzieciom i dorosłym doświadczającym napadów padaczkowych. Obecnie jest powszechnie stosowana w celach zdrowotnych. Pomaga również w utracie wagi. Dieta zakłada pozyskiwanie około 5-10 procent dziennej liczby kalorii z węglowodanów, 15-20 procent z białka i aż 70 procent z tłuszczu. Poważne ograniczenie węglowodanów (które domyślnie stanowią preferowane źródło paliwa w twoim ciele) zmusza organizm do spalania tłuszczu zamiast energii.

Badania wykazały, że dieta ketogeniczna przynosi szereg korzyści zdrowotnych, przynajmniej stosowana w krótkich okresach. Co najważniejsze, osoby na tej diecie doświadczyły znacznej utraty wagi, poprawił się u nich poziom cukru we krwi i oraz ogólne zdrowie serca i naczyń. Istnieje szereg wątpliwości względem tego, czy ta dieta jest zdrowa. Jeśli wybierzesz odpowiednią żywność, np. nienasycone tłuszcze, chude białka i złożone, wypełnione błonnikiem węglowodany, wówczas dieta będzie zdrowa, gdyż te pokarmy pomogą pozyskać ważne składniki odżywcze. Jest to jednak dieta bardzo restrykcyjna, co oznacza, że ​​istnieje ryzyko niedostarczenia innych niezbędnych składników odżywczych, a przez to – narażenia na pewne niedobory. Chociaż niewątpliwie istnieją korzyści krótkoterminowe, w tym utrata masy ciała i poprawa poziomu cukru we krwi, brakuje udowodnionych naukowo długoterminowych korzyści zdrowotnych i/lub ryzyka związanego z przestrzeganiem tej diety.

Cholesterol a dieta ketogeniczna

Wykazano, że dieta ketogeniczna wpływa zarówno na cholesterol LDL („zły”), jak i HDL („dobry”), ale badania były małe i krótkoterminowe i dały różne wyniki. Niektóre badania wykazały, że dieta ketonowa ma korzystny wpływ na poziom cholesterolu LDL i HDL, podczas gdy inne nie wykazały żadnego efektu. Niektórzy zgłaszali wzrost poziomu cholesterolu LDL. Naukowcy mimo to zdają się być jednogłośni co do tego, że jedzenie produktów bogatych w składniki odżywcze podczas diety ketogenicznej nie wpłynie negatywnie na poziom cholesterolu ani zdrowie serca.

Ponadto dieta ketogeniczna poprawia markery zdrowia układu krążenia, w tym (według niektórych badań) poziom cholesterolu i trójglicerydów. Badania z 2004 roku sugerują, że osoby z otyłością i wysokim poziomem cholesterolu doświadczają większej utraty wagi i większej poprawy poziomu trójglicerydów i HDL na diecie ketogenicznej niż na tradycyjnej diecie niskotłuszczowej. Mniej badań dało niekorzystne wyniki, takie jak zwiększenie poziomu LDL i obniżenie HDL, które z czasem uległy poprawie.

Niektóre osoby, zwłaszcza z rodzinną hipercholesterolemią (odziedziczony wysoki poziom cholesterolu), chorobą nerek i chorobą wątroby, nie powinny stosować tej diety, ponieważ może pogorszyć ich stan. Warto wiedzieć, że nawet w przypadku zdrowych osób dieta ketogeniczna wypełniona nasyconymi tłuszczami z czerwonego mięsa i pełnotłustych produktów mlecznych, a w której brakuje owoców i warzyw, nie doprowadzi w dłuższej perspektywie do poprawy zdrowia serca i naczyń krwionośnych i może nawet wyrządzić pewne szkody.

Badanie z 2011 roku wykazało, że zdrowi mężczyźni mieli zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 po diecie o niskiej zawartości węglowodanów, a bogatej w tłuszcze nasycone.

