Dieta 8-godzinna. Na czym polega i czy jest skuteczna?

Dieta 8-godzinna (dieta godzinowa, dieta 8 na 16) to jeden z modnych sposobów na odchudzanie. Polega ona na powstrzymaniu się od spożywania posiłków w określonych porach oraz jedzeniu bez większych ograniczeń w określonym oknie czasowym. Ma to zapewnić szybką redukcję zbędnych kilogramów oraz sprawić, że poprawimy stan zdrowia i zredukujemy ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Dieta 8-godzinna – zasady

Dieta 8-godzinna to dość specyficzny model żywieniowy, który zakłada spożywanie posiłków jedynie w ściśle określonym czasie, dokładnie przez 8 godzin. Pozostałe 16 godzin należy powstrzymać się od jedzenia, choć można spożywać neutralne płyny w postaci wody oraz kawy i herbaty, ale bez żadnych dodatków. Dieta ośmiogodzinna jest nieco podobna do równie modnego postu przerywanego, jednak wyraźną różnicą w tym przypadku jest to, że nie musimy rezygnować z żadnych pokarmów, nawet tych, które powszechnie uważane są za niezdrowe i tuczące.

Twórcy diety 8-godzinnej David Zinczenko i Peter Moor nie narzucają ograniczeń żywieniowych w czasie stosowania opracowanego przez nich planu żywieniowego, jednak zalecają, aby:

nie przejadać się w oknie żywieniowym,



komponować posiłki z uwzględnieniem różnych grup produktów spożywczych,



stosować prawidłowo zbilansowaną, zdrową dietę,



pamiętać o codziennym, 8-minutowym treningu.

Ważną zasadą diety jest też spożywanie opóźnionych śniadań, czyli unikanie spożywania śniadania na krótki czas po wstaniu z łóżka. Posiłek możemy zastąpić kawą lub herbatą, co ma zmniejszyć głód oraz poprawić metabolizm, a także dodatkowo „wydłużyć” okno żywieniowe i ułatwić stosowanie diety.

Zachętą do stosowania diety ośmiogodzinnej jest dla wielu osób możliwość spożywania nie tylko pokarmów powszechnie uważanych za zdrowe, ale także produktów o negatywnym wpływie na nasz organizm, czyli produktów wysoko przetworzonych, słodyczy i fast-foodów. Oczywiście nie są one częścią zalecanego jadłospisu, ale brak zakazu ich spożycia powoduje, że, osoby stosujące tego typu post przerywany, ulegają pokusie i sięgają po niezdrowe przekąski.

Czy dieta 8-godzinna jest skuteczna?

Stosowanie diety 8-godzinnej nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. W jej założeniu 16-godzinny post ma wspomóc regenerację organizmu i wpłynąć na efektywne spalanie spożytych w czasie okna żywieniowego kalorii, ale nie zawsze tak jest. W praktyce często okazuje się, że możliwość swobodnego wyboru, także spośród wysokokalorycznych pokarmów, jest dla osób, które stosują dietę 8-godzinną pułapką. Mając okazję do jedzenia bez ograniczeń w określonym czasie, często chcemy najść się „na zapas”, co skutkuje problemami z redukcją tkanki tłuszczowej oraz negatywnie wpływa na nasz metabolizm. Naprzemienne przejadanie się i głodzenie to krok nie tylko do efektu jo-jo, ale także innych, poważnych problemów m.in. pojawienia się napadów wilczego głodu.

Oczywiście istnieją też osoby, dla których dieta ośmiogodzinna okazała się doskonałym sposobem na redukcję zbędnych kilogramów, ale musiały one włożyć w jej stosowanie sporo wysiłku, rezygnując z wielu ulubionych produktów spożywczych, bo odchudzanie musi wiązać z się z pewnymi ograniczeniami. Nie jest to wcale dieta bez wyrzeczeń, ale dieta, która tylko z pozoru wydaje się idealna.

Przed przejściem na dietę 8-godzinną warto zastanowić się, czy będziemy w stanie podołać przestrzeganiu jej zasad. To bardzo ważne, bo kusząca możliwość niemal nieograniczonego cieszenia się jedzeniem przez 8 godzin to spore wyzwanie nie tylko dla osób, u których występują problemy z pohamowaniem wilczego głodu i podjadania. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że liczba spożytych kalorii na diecie 8-godzinnej może znacząco przekroczyć nasze zapotrzebowanie energetyczne, a to już poważny problem, który będzie skutkował efektem odwrotnym od zamierzonego, czyli przybieraniem na wadze, zamiast odchudzania.

Czytaj także:

Czy można przyjmować suplementy podczas postu przerywanego?