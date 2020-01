Czy można przyjmować suplementy podczas postu przerywanego?

Przerywany post poprawia koncentrację i spala tkankę tłuszczową. Wspiera autofagię, proces, w którym komórki pozbywają się nagromadzonych odpadów. Post może również powodować wydzielanie przez organizm białka zwanego indukowanym na czczo czynnikiem tłuszczowym,co sygnalizuje, że nadszedł czas, aby spalić tłuszcz.

Czy przyjmowanie witamin, suplementów i kofeiny zakończy twój post? Czy możesz przyjmować suplementy podczas postu i nadal uzyskiwać korzyści? Które suplementy są dobre podczas postu? Nie ma tu jasnej odpowiedzi. To, czy możesz przyjmować suplement podczas postu, zależy od tego, co bierzesz i jak reaguje twoje ciało. Ogólnie rzecz biorąc, możesz przyjmować suplementy i spalać tłuszcz na przerywanym poście. Jednak czytaj dokładnie zalecenia, bo niektóre z nich mogą:

podnieść poziom cukru we krwi i przynosić efekt mgły mózgowej

podnieść poziom insuliny, eliminując ketozę

przejść przez ciało nie wchłaniając się, chyba że są spożywane z jedzeniem

sprawić, że ​​chce ci się wymiotować (jeśli bierzesz je na pusty żołądek).

Przyjmowanie witamin i suplementów podczas przerywanego postu wymaga eksperymentów. Jeśli masz problem zdrowotny, niektóre witaminy i suplementy mogą powodować negatywne skutki. Dlatego przed dodaniem jakichkolwiek witamin lub suplementów do diety skonsultuj się z lekarzem. Aby uzyskać jak najwięcej ze swoich suplementów, upewnij się, że bierzesz je we właściwej porze dnia. Na przykład niektóre witaminy lepiej zażywać z posiłkiem. Zwykle oznacza to, że rozpuszczają się w tłuszczach i ​​lepiej wchłaniają się w połączeniu z tłuszczem. Inne suplementy uzupełniają się wzajemnie, gdy są razem, jak witaminy A, D i K.

Co warto przyjmować w trakcie postu?

Największą korzyść przyniesie ci przyjmowanie tych witamin i suplementów na pusty żołądek, ponieważ najlepiej wchłaniają się w ten sposób. Rozłóż je w czasie postu, aby zmniejszyć ryzyko rozstroju żołądka. A jeśli jeden z nich wywoła nudności, możesz łatwo wskazać winowajcę:

Witaminy rozpuszczalne w wodzie . Możesz przyjmować witaminy B i C z wodą podczas postu. Witamina C jest zwykle dość dobrze przyswajalna na pusty żołądek, ale witaminy B przyjmowane na pusty żołądek są znane z wywoływania mdłości. Jeśli tak się stanie, spróbuj zażywać witaminę B po filiżance kuloodpornej kawy (tłuszcze wysokiej jakości mogą zapobiec dolegliwościom żołądkowym). Lub po prostu weź te witaminy, gdy przerwiesz post.

. Możesz przyjmować witaminy B i C z wodą podczas postu. Witamina C jest zwykle dość dobrze przyswajalna na pusty żołądek, ale witaminy B przyjmowane na pusty żołądek są znane z wywoływania mdłości. Jeśli tak się stanie, spróbuj zażywać witaminę B po filiżance kuloodpornej kawy (tłuszcze wysokiej jakości mogą zapobiec dolegliwościom żołądkowym). Lub po prostu weź te witaminy, gdy przerwiesz post. L-tyrozyna . Nie martw się – należy ją przyjmować na pusty żołądek. Jeśli poczujesz mdłości, weź ją z kuloodporną kawą lub gdy przerwiesz post.

. Nie martw się – należy ją przyjmować na pusty żołądek. Jeśli poczujesz mdłości, weź ją z kuloodporną kawą lub gdy przerwiesz post. Cynk i miedź. Te dwa minerały działają lepiej razem, więc często zobaczysz je połączone w formie pigułki. Działają najlepiej, jeśli są przyjmowane na pusty żołądek, więc weź je w okresie postu.

Niektóre suplementy najlepiej wchłaniają się z jedzeniem w żołądku lub jedzenie, które jesz, faktycznie poprawia ich działanie. Niektóre mogą wywołać wymioty, jeśli weźmiesz je na pusty żołądek. Kiedy przerywasz post, weź te suplementy podczas okna żywieniowego:

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach . Witaminy E, A, D i K nie rozpuszczają się w wodzie, więc weź je podczas posiłku.

. Witaminy E, A, D i K nie rozpuszczają się w wodzie, więc weź je podczas posiłku. Aminokwasy . L-glutamina i aminokwasy rozgałęzione (BCAA) są zwykle nie do przyjęcia podczas postu, ponieważ mogą wyeliminować ketozę poprzez podniesienie poziomu insuliny.

. L-glutamina i aminokwasy rozgałęzione (BCAA) są zwykle nie do przyjęcia podczas postu, ponieważ mogą wyeliminować ketozę poprzez podniesienie poziomu insuliny. Jod . Aby uzyskać maksymalne wchłanianie, weź kapsułki jodku potasu z jedzeniem. I odpuść sobie jodowaną sól kuchenną – zwykła jodowana sól jest wytwarzana ze środkami przeciwzbrylającymi, zawiera niepożądane związki i jest chemicznie bielona.

. Aby uzyskać maksymalne wchłanianie, weź kapsułki jodku potasu z jedzeniem. I odpuść sobie jodowaną sól kuchenną – zwykła jodowana sól jest wytwarzana ze środkami przeciwzbrylającymi, zawiera niepożądane związki i jest chemicznie bielona. Magnez . Rozpoczynając suplementację magnezu, niektórzy ludzie zgłaszają katastrofy trawienne (luźny stolec lub gorzej). Jeśli masz wrażliwy żołądek, rozważ spożycie magnezu z jedzeniem. Może to zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków. Jeśli bierzesz magnez na dobry sen, weź go po ostatnim posiłku w ciągu dnia.

. Rozpoczynając suplementację magnezu, niektórzy ludzie zgłaszają katastrofy trawienne (luźny stolec lub gorzej). Jeśli masz wrażliwy żołądek, rozważ spożycie magnezu z jedzeniem. Może to zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków. Jeśli bierzesz magnez na dobry sen, weź go po ostatnim posiłku w ciągu dnia. Kurkumina i olej z kryla . Takie suplementy są łatwiej przyswajalne przez organizm, gdy są przyjmowane z jedzeniem.

. Takie suplementy są łatwiej przyswajalne przez organizm, gdy są przyjmowane z jedzeniem. Chrom i wanad. Te minerały mogą faktycznie obniżyć poziom cukru we krwi za mocno podczas postu. Jeśli poziom insuliny spadnie, istnieje ryzyko hipoglikemii, czyli niskiego poziomu cukru we krwi. Nawet niewielki napad hipoglikemii może prowadzić do problemów.

Leki na receptę podczas postu

Zanim zaczniesz rozważać suplementy i post, porozmawiaj ze swoim lekarzem na temat wszelkich problemów, które mogą powodować twoje leki na receptę. Łączenie witamin i suplementów z niektórymi lekami może być szkodliwe dla zdrowia. Ponadto niektóre leki muszą być przyjmowane w określonych ramach czasowych, a przyjmowanie ich na pusty żołądek lub w oknach żywieniowych może popsuć efekty. Jeśli musisz tymczasowo odstąpić od przerywanego postu z powodu przyjmowania leków, zrób to. Możesz poprawić swoje zdrowie i dobre samopoczucie na inne sposoby, takie jak poprawa jakości snu lub dbanie o zdrowie jelit.

Jak wygląda kwestia kofeiny?

Kofeina nie jest technicznie suplementem, ale ma moce podobne do witamin. Okazuje się, że kofeina poprawia pamięć i ma działanie przeciwutleniające. Wykazano też, że kawa poprawia nastrój i skupienie oraz zmniejsza ryzyko przewlekłej choroby zwyrodnieniowej.

Podczas postu możesz pić czarną kawę, bez względu na to, jaką metodę przerywanego postu stosujesz. Jeśli nie pijesz kawy, ale nadal chcesz zażywać kofeinę, pij wysokiej jakości zieloną herbatę. Bądź ostrożny z czarną herbatą, która jest fermentowana i może zwiększać ryzyko ekspozycji na mykotoksyny.

