Chcesz mieć zdrowe jelita? Zastosuj tę dietę

Jelita to centrum zdrowotne organizmu. Co zrobić, żeby one same były zdrowe? Spożywać odpowiednie produkty. Jakie to są? Odpowiedź brzmi: roślinne.

Jedzenie, które wkładasz do ust, jest czynnikiem w dużej mierze determinującym zdrowie i odgrywa dużą rolę w tym, czy jesteś narażony na niektóre choroby. Uważa się, że tylko 20% chorób ma podłoże genetyczne. Oznacza to, że 80% ryzyka zależy od twojego stylu życia.

Jaka jest różnica między dietą roślinną a dietą wegańską? Ale dlaczego akurat jedzenie na bazie roślin? Każdy owoc, warzywo, pełne ziarno, nasiona, orzechy i rośliny strączkowe mają unikalną mieszankę składników odżywczych, w tym błonnik, białko – tak, rośliny mają białko – zdrowe węglowodany i tłuszcze. Zawierają również witaminy i minerały, a także fitochemikalia, sulforafan i błonnik. Fitochemikalia to związki występujące wyłącznie w roślinach, które działają w celu ochrony tej rośliny przed chorobami, a oto ciekawy fakt: badania pokazują, że robią to samo dla ludzi. Sulforafan jest częścią rodziny o nazwie izotiocyjaniany, którą znajdziesz w żywności przeciwnowotworowej – warzywach krzyżowych. Jedzenie warzyw bogatych w sulforafan może chronić przed rakiem poprzez siedem mechanizmów: mniej stanów zapalnych, sprawniejszy mózg, lepszy nastrój, lepsze zdrowie serca i naczyń i większa wrażliwość na insulinę. Przestawia nawet ciało w tryb spalania tłuszczu w celu utraty wagi. Dieta roślinna oznacza więcej błonnika, a my go potrzebujemy. Błonnik prebiotyczny jest pokarmem dla drobnoustrojów jelitowych. Dzięki niemu uwalniają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), które mają działanie lecznicze w całym ciele. SCFA wzmacniają dobre drobnoustroje jelitowe i osłabiają te przyczyniające się do stanów zapalnych, które są złe. Zamykają również otwory w okrężnicy, które często są nazywane „nieszczelnymi jelitami", optymalizują układ odpornościowy, obniżają poziom cholesterolu i regulują poziom cukru we krwi. Nie wspominając, że SCFA chronią ludzi przed zabójcami, takimi jak choroby serca, udar mózgu i rak, a nawet przekraczają barierę krew-mózg, aby poprawić funkcjonowanie mózgu. Krótko mówiąc, są potężne. Rośliny mają całkowity monopol na fitochemikalia i błonnik. Bez konkurencji. Nie znajdziesz ich nigdzie indziej. Więc jeśli podoba ci się to, o czym teraz czytasz, jedz więcej roślin.

Jak zbilansować dietę roślinną? Przykładowe menu i przepisy Co nauka mówi o diecie roślinnej? Pewne populacje świata bazują w co najmniej 90% na dietach roślinnych, w tym na sezonowych owocach i warzywach, roślinach strączkowych, pełnych ziarnach i orzechach. Mleko krowie nie jest częścią ich diety, a mięso jest spożywane oszczędnie, wykorzystywane jako uroczysty pokarm, przystawka lub sposób na smakowanie potraw. Jednak poza tym istnieje bogata literatura medyczna, która sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem jest dieta roślinna. Lista opublikowana przez US News and World Report zawiera najlepsze diety 2020 roku. Cały „top 10" zawiera wersje diety na bazie roślin. Czy muszę być weganinem, aby praktykować dietę roślinną? Kiedy mówimy „na bazie roślin", mamy na myśli dietę składającą się głównie z roślin. Więc nie musisz być weganinem, aby czerpać korzyści z diety roślinnej. Chodzi tu po prostu o prawdziwe jedzenie: owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, nasiona, orzechy i rośliny strączkowe. Rzeczy, które rosną w ziemi i istniały 200 lat temu. Nie chcemy, żebyś czuł się przytłoczony takimi zmianami, zanim jeszcze będziesz miał szansę zacząć. To nie jest zasada „wszystko albo nic". Chodzi o robienie postępów i dążenie do celu. Dotarcie tam na pewno zajmie trochę czasu. Więc trochę się rozluźnij i zaakceptuj, że to proces. Podsumowując, jesteś wyjątkową osobą z mikrobiomem tak unikalnym jak odcisk palca, więc będziesz musiał zindywidualizować swoje podejście w tej podróży w kierunku diety roślinnej.

