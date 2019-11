Bakterie jelitowe przyczyniają się do otyłości u dzieci

„Społeczność medyczna uważała, że ​​otyłość jest wynikiem spożywania zbyt dużej ilości kalorii. Jednak seria badań w ciągu ostatniej dekady potwierdziła, że ​​drobnoustroje żyjące w naszych jelitach są nie tylko związane z otyłością, ale także są jedną z jej przyczyn” – powiedział dr Hariom Yadav, główny autor recenzji i asystent profesora medycyny molekularnej w Wake Forest School of Medicine.

W samych Stanach Zjednoczonych odsetek dzieci i młodzieży dotkniętych otyłością wzrósł ponad trzykrotnie od lat 70. XX wieku, zgodnie z informacjami Centers for Disease Control and Prevention. Autorzy badań stwierdzają, że ​​wskaźnik otyłości rośnie co roku w tempie 2,3 proc. wśród dzieci w wieku szkolnym, co jest niedopuszczalnie wysokie i wskazuje na niepokojące perspektywy zdrowia następnego pokolenia.

Zestawienie opublikowane w bieżącym numerze czasopisma Obesity Reviews uwzględniło istniejące badania (na zwierzętach i ludziach) na temat tego, w jaki sposób interakcja między mikrobiomem jelitowym a komórkami odpornościowymi może być przekazywana z matki na dziecko już w okresie ciąży i może przyczynić się do otyłości u dzieci.

W przeglądzie opisano również, w jaki sposób zdrowie matki, dieta, poziom ćwiczeń, stosowanie antybiotyków, metoda porodu (naturalna lub cesarskie cięcie) oraz metoda karmienia (mleko modyfikowane lub mleko matki) mogą wpływać na ryzyko otyłości u jej dzieci.

Badania przydadzą się lekarzom

„Ta kompilacja aktualnych badań powinna być bardzo przydatna dla lekarzy i dietetyków do dyskusji z pacjentami, ponieważ tak wiele z tych czynników można zmienić, jeśli ludzie mają wystarczająco dużo dobrych informacji” – powiedział Yadav. „Chcieliśmy również zidentyfikować luki w nauce w przyszłych badaniach”.

Ponadto lepsze zrozumienie roli mikrobiomu jelitowego i otyłości u matek i ich dzieci być może pomoże naukowcom opracować skuteczniejsze strategie zapobiegawcze i terapeutyczne, aby sprawdzić jak przebiega wzrost otyłości u dzieci.

