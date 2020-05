Czy jem za dużo soli? 8 sygnałów, które wysyła ci organizm

Trudno jest kontrolować spożycie soli, zwłaszcza gdy często sięgamy po dania gotowe, odwiedzamy bary i restauracje oraz raczymy się różnymi przekąskami. W takim przypadku nasze dzienne spożycie soli może nawet kilkukrotnie przekroczyć ustalone przez WHO normy, co w krótkim czasie zacznie odbijać się na stanie naszego zdrowia oraz wyglądzie zewnętrznym.

Sól w żywności i jej wpływ na zdrowie

Sól służy nie tylko przyprawianiu potraw, choć większość z nas korzysta z niej jedynie w celu poprawy smaku spożywanych dań. Sól kuchenna, sól morska i sól kamienna dostarczają do naszego organizmu niezbędny mu sód, który bierze udział m.in. w utrzymaniu prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej. Sód jest też niezwykle ważny dla utrzymania ciśnienia osmotycznego krwi oraz pozwala zapobiegać nadmiernej utracie wody z organizmu. Spożywając sól w zalecanej ilości, czyli nie więcej niż 5 g na dobę (1 łyżeczka do herbaty) i wraz z nią dostarczając do organizmu sód, dbamy o nasz organizm. Przekraczając normę dziennego spożycia soli, szybko możemy odczuć negatywne skutki nadmiaru sodu w organizmie, które związane są m.in. z gorszym samopoczuciem. Najwięcej soli znajdziemy w żywności wysoko przetworzonej, czyli m.in. w parówkach, wędlinach, pasztetach i innych wyrobach garmażeryjnych, peklowanych mięsach i zamarynowanych produktach mięsnych do samodzielnego przygotowania, fast-foodach, żółtym serze, wędzonych rybach, słonych przekąskach oraz szybkich w przygotowaniu produktach instant.

Hipernatremia, czyli nadmiar sodu w organizmie – przyczyny i objawy

Jedną z najczęstszych przyczyn pojawienia się problemów zdrowotnych, które związane są z nadmiarem sodu w organizmie, jest nasza dieta. Spożywając żywność bogatą w sól, dosalając przygotowywane w domu potrawy i pijąc mało niskosodowej wody, możemy zauważyć typowe objawy nadmiaru sodu w organizmie. Poniżej opisujemy 8 częstych sygnałów, które mogą świadczyć o nadmiernym spożyciu soli. Ważne: podwyższenie poziomu sodu w organizmie może być też spowodowane odwodnieniem, które jest nie tylko skutkiem przyjmowania zbyt małej ilości płynów, ale także nadmiernego wysiłku, gorączki, biegunki, wymiotów i niektórych chorób.

1. Skurcze mięśni

Skurcze mięśni to nie zawsze objaw niedoboru magnezu w organizmie. Osoby spożywające zbyt dużo soli często niepotrzebnie suplementują magnez, choć przyczyną ich problemów jest nadmiar sodu w organizmie. Związane z nadmiarem sodu skurcze mięśni i towarzyszące im osłabienie siły mięśniowej pojawiają się najczęściej w trakcie wysiłku fizycznego.

2. Ból głowy

Objawem nadmiaru sodu w organizmie mogą być nawracające bóle głowy, które lokalizują się w okolicy potylicy. Ból z tyłu głowy może być też związany z nadciśnieniem, które jest jednym z częstych skutków nadmiernego spożycia soli. Także migrena może wskazywać na wzrost poziomu sodu w organizmie.

3. Ciągłe pragnienie

Ciągle chce ci się pić? To także sygnał, że w organizmie może znajdować się zbyt dużo dostarczanego z solą sodu. Taki objaw wymaga szybkiej porady lekarskiej, bo może też świadczyć o rozwijającej się cukrzycy.

4. Podwyższone ciśnienie tętnicze

Nawet nieznacznie podwyższone ciśnienie tętnicze w spoczynku jest bardzo niepokojącym i wymagającym diagnostyki sygnałem. Rozwijające się m.in. z powodu nadmiernego spożycia soli nadciśnienie można skutecznie obniżyć, stosując specjalną dietę niskosodową oraz pamiętając o codziennej aktywności. O podwyższonym ciśnieniu tętniczym może świadczyć m.in. ucisk w głowie, szum uszny, uczucie rozpierania w czaszce, ból głowy, a także rozdrażnienie i podenerwowanie.

5. Obrzęki

Osoby, które spożywają za dużo soli, często cierpią z powodu obrzęków. Opuchlizna pojawia się zwykle na twarzy oraz obejmuje dłonie i kończyny dolne.

6. Nagły wzrost masy ciała

Nadmierne spożycie soli powoduje zatrzymanie wody w organizmie, co sprawia, że nagle przybywa nam kilka dodatkowych kilogramów. Objaw ten bardzo często występuje u kobiet.

7. Kołatanie serca

Nagłe, nieprzyjemne kołatanie serca także może być związane z nadmiernym spożyciem soli. Nie należy go bagatelizować, bo sód, choć jest niezbędny do prawidłowej pracy mięśnia sercowego, może też powodować poważne choroby serca.

8. Kamica nerkowa

Kamica nerkowa i związana z nią kolka nerkowa często związane są z naszą dietą, w której znajdziemy produkty bogate w sól. Równie częstą przyczyną kamicy nerkowej jest przyjmowanie zbyt małej ilości płynów.

