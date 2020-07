Dzięki tej diecie można w zdrowiu dożyć starości. W dodatku jest wyjątkowo smaczna

Naukowcy przejrzeli badania kliniczne i badania epidemiologiczne związane ze starzeniem się i stwierdzili, że chociaż starzenie się zwiększa ryzyko wystąpienia niezakaźnych chorób przewlekłych, zdrowe diety mogą pomóc. Artykuł redakcyjny pokazuje, że diety roślinne mogą zmniejszyć ryzyko chorób takich jak cukrzyca typu 2, rak i choroby serca o prawie 50% i mogą zmniejszyć liczbę zgonów związanych z kardiometabolizmem w Stanach Zjednoczonych o połowę.

„Modulowanie czynników ryzyka związanych ze stylem życia i przyjęcie zdrowej diety to potężne narzędzia, które mogą opóźnić proces starzenia się, zmniejszyć związane z wiekiem współistniejące choroby i umieralność oraz zwiększyć długość życia” – piszą autorzy. Autorzy cytują badania wykazujące, że diety roślinne bogate w owoce, warzywa, zboża i rośliny strączkowe:

Zmniejszają ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego i cukrzycy typu 2 o około 50%.



Zmniejszają ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca o około 40%.



Zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób naczyń mózgowych o 29%.



Zmniejszają ryzyko rozwoju choroby Alzheimera o ponad 50%.



Mogą zmniejszyć ryzyko chorób poznawczych o prawie 50%.



Dłuższe życie w zdrowiu

Naukowcy zauważają również, że diety roślinne są powiązane ze zwiększoną oczekiwaną długością życia, o czym świadczą światowe „niebieskie strefy”, w których populacje utrzymują się głównie na pokarmach roślinnych bogatych w fitochemikalia i przeciwutleniacze, które są związane z dłuższą żywotnością.

„Oczekuje się, że globalna populacja osób w wieku 60 lat lub starszych podwoi się z 841 milionów do 2 miliardów do 2050 roku, co stanowi wyraźne wyzwanie dla naszego systemu opieki zdrowotnej” – mówi autorka badań, dr Hana Kahleova. „Na szczęście proste zmiany diety mogą pomóc w populacjach prowadzących dłuższe i zdrowsze życie”.

Autorzy zauważają również, że ta poprawa zdrowia zmniejszy koszty opieki zdrowotnej spowodowane chorobami przewlekłymi.

