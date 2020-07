Cukrzyca typu 2. Czy można pić alkohol?

Skłonność do cukrzycy możemy odziedziczyć wraz z genami. W wielu przypadkach cukrzyca typu 2 przechodzi z pokolenia na pokolenie i jest bezpośrednio wiązana z niezdrowymi nawykami żywieniowymi oraz siedzącym trybem życia. Z chorobą można normalnie żyć, jednak wiele zależy od samokontroli oraz tego, w jaki sposób będziemy dbać o to, aby ustabilizować poziom glukozy we krwi.

Co to jest cukrzyca typu 2?

Cukrzyca typu 2 to choroba metaboliczna, która powoduje zaburzenia w wydzielaniu insuliny oraz produkcji tego hormonu. W przeciwieństwie do cukrzycy typu 1 rozwija się u osób dorosłych wskutek działania dwóch podstawowych czynników, czyli stylu życia oraz uwarunkowań generycznych. Ważne: dziedziczna skłonność do rozwoju cukrzycy typu 2 nie musi oznaczać choroby – prowadząc odpowiedni tryb życia i stosując zdrową dietę, możemy uniknąć zachorowania.

W przypadku cukrzycy typu 1 komórki beta trzustki nie produkują insuliny; cukrzyca typu 2 charakteryzuje się zaburzeniami w wydzielaniu tego hormonu, które często poprzedzone są obniżaniem wrażliwości komórek na insulinę, czyli insulinoopornością.

Ze względu na to, że cukrzycę typu 2 diagnozuje się najczęściej u osób dorosłych, leczenie wymaga nagłej zmiany codziennych przyzwyczajeń żywieniowych. Jest to trudne, jednak niezbędne, aby utrzymać organizm w dobrej kondycji i uniknąć rozwoju schorzeń, które często pojawiają się w przypadku niewystarczająco kontrolowanej cukrzycy.

Cukrzyca a picie alkoholu

Cukrzyca wymusza stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania właściwego poziomu cukru we krwi. W tym przypadku najlepiej zrezygnować z alkoholowych trunków do czasu ustabilizowania glikemii. I tutaj pojawiają się problemy… Brak całkowitego zakazu spożywania alkoholu w przypadku osób chorych na cukrzycę typu 2 często mylnie brany jest za pełne przyzwolenie na spożywanie napojów wyskokowych. W rzeczywistości jest zgoła odwrotnie – okazjonalne wypicie alkoholu nie musi zakończyć się problemami, ale częste picie to prosta droga do zagrażającej zdrowiu hipoglikemii.

Dowiadując się o tym, że chorujemy na cukrzycę typu 2, musimy przede wszystkim poznać mechanizmy, jakie zachodzą w organizmie. Picie alkoholu przez cukrzyków może doprowadzić do poważnych powikłań, które dotyczą nie tylko trzustki, ale i całego organizmu. Wysokokaloryczny alkohol sprzyja też nadmiernemu gromadzeniu się tkanki tłuszczowej w organizmie, co także nie wpływa pozytywnie na stan zdrowia i grozi dodatkowymi powikłaniami.

Masz cukrzycę i sięgasz po alkohol? O tym pamiętaj…

Nie jest tajemnicą, że osoby z cukrzycą typu 1 i cukrzycą typu 2 sięgają zarówno po alkohol, jak i słodycze. Nie jest to korzystne dla zdrowia i może doprowadzić do poważnych kłopotów. W przypadku alkoholu problemem jest nie tylko jego kaloryczność (zdecydowana większość trunków ma wysoki indeks glikemiczny i dostarcza do organizmu sporo kalorii), ale także toksyczne działanie na organizm. Nadprogramowe kalorie w połączeniu z toksycznym działaniem alkoholu mogą doprowadzić do niebezpiecznej hipoglikemii oraz spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku osób często sięgających po alkohol m.in. uważane za stosunkowo mało szkodliwe piwo. Obciążenie trzustki i wątroby alkoholem to kolejny problem, który może doprowadzić do niewydolności tych narządów.

Podsumowując, alkohol nie jest całkowicie zakazany dla osób z cukrzycą, jednak nie należy przesadzać z jego spożyciem. Dla diabetyków zostały ustalone odpowiednie normy spożycia alkoholu, które dopuszczają przyjęcie dwóch standardowych jednostek alkoholu w przypadku kobiet i trzech jednostek w przypadku mężczyzn. Ile to alkoholu? Dwie standardowe jednostki alkoholu to duże piwo lub kieliszek wina; trzy jednostki to 1,5 piwa lub 1,5 kieliszka wina. Lepiej całkowicie zrezygnować z kolorowych drinków, likierów i słodkich nalewek. Dla diabetyków poleca się w szczególności wytrawne, czerwone wino.