10 powodów, by przejść na dietę Sonoma. Spróbuj jej już dziś!

Dietę Sonoma opracowała dietetyk dr Connie Guttersen. Jak przyznaje inna amerykańska specjalistka Elisa Zied, rzeczniczka American Dietetic Association, „była bardzo podekscytowana, że ​​[program dietetyczny] został napisany przez zarejestrowanego dietetyka”. – To zawsze jest na plus! – mówi.

Dieta oparta jest na zasadach śródziemnomorskiego stylu odżywiania. Jej zwolennicy uważają ją za smaczną, lekką i naprawdę atrakcyjną. Walory diety podkreśla w ten sposób także jej autorka:

– Smak jest ważnym aspektem zdrowia i utraty wagi – mówi dr Guttersen. Dodaje, że wiele diet zawodzi, ponieważ nie stawia się w nich na smak, a jedynie to, by trzymać się planu odchudzania. – W przypadku większości diet odliczasz dni do końca. Nie stają się częścią twojego realnego stylu życia – dodaje.

W dobie problemów m.in. z otyłością, chorobami serca, cukrzycą i innymi chorobami cywilizacyjnymi zdrowa dieta to podstawa. Jednak samo hasło „zdrowa dieta” dla wielu wydaje się frazesem. Co zatem świadczy o tym, że dieta Sonoma jest inna i naprawdę pomoże schudnąć oraz zachować dobre zdrowie? Mamy aż 10 powodów, by tak myśleć – poniżej wymieniamy je wszystkie.

Dieta Sonoma – śródziemnomorska metoda odchudzania.

10 powodów, by przejść na dietę Sonoma

