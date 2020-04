Co łączy najskuteczniejsz diety na świecie? Jest kilka cech wspólnych

Jeśli chcesz schudnąć, jest na to wiele sposobów: ograniczenie węglowodanów, małe porcje na talerzu, prowadzenie dziennika żywności lub przerywany post. Niezależnie od wybranego sposobu, skorzystaj z poniższych porad, aby odchudzanie było efektywne. Co łączy najlepsze diety świata?

Zachęcają do aktywności fizycznej

Utrata masy ciała nie polega wyłącznie na ograniczeniu jedzenia. Najlepsze plany podkreślają znaczenie aktywności fizycznej i zalecają poruszanie się przez około 150 minut tygodniowo. Połączenie tych dwóch elementów: diety i ćwiczeń jest najbardziej efektywne. Wiemy, że aktywność fizyczna może zwiększyć metabolizm i pomóc spalić więcej kalorii, dlatego warto włączyć ją do planu odchudzania.

Wpływają na cały styl życia

Niektóre plany wymagają tymczasowego przestrzegania skrajnych nawyków, które prowadzą do krótkotrwałej utraty wagi, ale po przywróceniu starych nawyków waga wraca. Najlepsze plany odchudzania zachęcają do przyjęcia nowego, zdrowego stylu życia. Przed rozpoczęciem określonej diety zadaj sobie pytanie: Czy mogę przestrzegać tego planu do końca życia? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, prawdopodobnie nie będzie to dobra dieta.

Pozwalają na błędy

Ponieważ nikt nie jest idealny, dobry plan odchudzania powinien być łatwy do wznowienia, nawet jeśli popełnisz kilka błędów. Zamiast odpuszczać sobie całą dietę, po prostu wróć do zbilansowanych porcji przy następnym posiłku. Czując się dobrze ze swoim planem, powinieneś zawsze móc wrócić do niego, zamiast się poddawać. Pamiętaj, że postęp i konsekwencja są zawsze bardziej skuteczne niż doskonałość.

