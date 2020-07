Nagromadzenie wody w organizmie latem. Jak z nim walczyć?

Zatrzymanie wody w organizmie może być powodowane działaniem wielu czynników. Latem jest ono szczególnie dotkliwe, bo wpływa na wygląd zewnętrzny i samoocenę, co sprawia, że utrudnia cieszenie się piękną pogodą i letnimi aktywnościami. Sposobów na pokonanie problemu jest wiele, jednak warto pamiętać, że nadmiar wody w organizmie może mieć także związek z naszym stanem zdrowia. Jeżeli uciążliwe objawy utrzymują się przez dłuższy czas lub ciągle powracają, trzeba zasięgnąć porady lekarza i wykonać badania kontrolne.

Nagromadzenie wody w organizmie latem

Dlaczego latem w szczególności dokucza nam zatrzymanie wody w tkankach? Jedną z przyczyn jest odwodnienie organizmu, któremu sprzyja wysoka temperatura otoczenia. Gdy nie dostarczamy do organizmu odpowiedniej ilości życiodajnej wody, to zaczyna on gromadzić płyny na zapas, co skutkuje wzrostem masy ciała, obrzękami w okolicy kostek oraz opuchlizną dłoni i twarzy.

Ważne: obrzęki mogą też świadczyć o poważnych schorzeniach. Często są pierwszym objawem zaburzeń hormonalnych oraz chorób nerek.

Nagromadzenie wody w organizmie – przyczyny

Często nieświadomie zaburzamy gospodarkę wodną organizmu, co prowadzi do zatrzymania płynów w tkankach. W takim przypadku dochodzi do obrzęków oraz stopniowego wzrostu masy ciała, który nie ma związku z przyrostem tkanki tłuszczowej. Co powoduje problemy?

Jednym z czynników wpływających na zatrzymanie wody w organizmie jest bogata w sól dieta. Dosalanie potraw oraz spożywanie produktów wysoko przetworzonych to częsta przyczyna zatrzymania wody w organizmie. Sól (chlorek sodu) w niewielkiej ilości sprzyja naszemu zdrowiu, jednak w nadmiarze szkodzi. Bezpieczna, dzienna dawka soli dla dorosłego człowieka to około 5 g, czyli jedna łyżeczka. Nadmiar soli w diecie powoduje nie tylko zatrzymanie wody w tkankach, ale także sprzyja rozwojowi wielu chorób. Jedną z nich jest nadciśnienie tętnicze, które diagnozowane jest u coraz młodszych osób.

Gromadzenie wody w organizmie przed okresem

Zmiany hormonalne w cyklu menstruacyjnym to kolejna przyczyna gromadzenia wody w organizmie. Winne są przede wszystkim estrogeny, których poziom przed okresem nadmiernie wzrasta. Problem nasila antykoncepcja hormonalna.

Zatrzymanie wody w organizmie – kiedy świadczy o chorobie?

Obrzęki, mogą być mylnie brane za objaw zatrzymania wody w organizmie. Problem ten często obserwowany jest u osób chorujących na nadciśnienie, choroby układu krążenia oraz schorzenia nerek. Warto mieć to na uwadze i zasięgnąć porady lekarza, kiedy domowe sposoby na zatrzymanie wody w organizmie nie okażą się efektywne.

Domowe sposoby na nadmiar wody w organizmie

Sposobem na zatrzymanie wody w organizmie nie jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów oraz stosowanie tabletek i ziół o działaniu odwadniającym. Jeżeli sięgamy po zioła, trzeba jednocześnie zwiększyć ilość wypijanej wody. Ważne: terapie ziołami oraz suplementację warto skonsultować z lekarzem.

1. Zdrowa dieta

Latem łatwiej jest zrezygnować z ciężkostrawnych potraw oraz żywności wysoko przetworzonej, która jest głównym źródłem soli w naszej diecie. Spożywanie większej ilości świeżych warzyw i owoców, kasz, orzechów, roślin strączkowych oraz ryb pozwoli nie tylko zadbać o zdrowie, ale także wpłynie na gospodarkę wodną organizmu. Ważne, aby ograniczyć ilość spożywanej soli do minimum, co nie jest tak trudne, gdy zrezygnujemy ze słonych przekąsek, fast-foodów oraz sklepowych wędlin i produktów typu instant.

Zdrowa dieta, która bogata jest w witaminy i minerały m.in. magnez, potas i witaminy z grupy B to jeden z najlepszych sposobów na zatrzymanie wody w organizmie.

2. Prawidłowe nawadnianie tkanek

Woda jest nam niezbędna do życia. Aby pozbyć się jej nadmiaru z organizmu, trzeba pić. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, to właśnie odpowiednie nawadnianie organizmu jest kluczem do sukcesu i pomaga pokonać nie tylko problem obrzęków i wzrostu masy ciała, ale także znacząco poprawia samopoczucie. Osoba dorosła, która prowadzi umiarkowany tryb życia, powinna wypić każdego dnia 8-10 szklanek wody.

3. Aktywność fizyczna

Ruch poprawia funkcjonowanie układu krążenia i układu limfatycznego, dlatego sprzyja redukcji obrzęków. Aktywność fizyczna wpływa także na ogólny stan naszego zdrowia, dlatego powinniśmy jak najczęściej spacerować, biegać, pływać, jeździć na rowerze oraz cieszyć się innymi letnimi aktywnościami.

Czytaj także:

Lato jest twoim sprzymierzeńcem. 6 sztuczek, które pomogą ci zrzucić zbędne kilogramy w czasie wakacji