8 diet, o których na pewno nie słyszałeś! Którą wypróbujesz tego lata?

Jesteśmy tym, co jemy, więc zdrowe odchudzanie wymaga przede wszystkim przejścia na odpowiednio dobraną do indywidualnych potrzeb naszego organizmu dietę. To ważne, bo każdy z nas ma inne potrzeby żywieniowe, które wynikają ze stanu zdrowia, płci, trybu życia oraz rodzaju wykonywanej pracy. Dieta odchudzająca, która jest dopasowana do potrzeb osoby prowadzącej siedzący tryb życia, nie sprawdzi się w przypadku osoby ciężko pracującej fizycznie lub wspomagającej odchudzanie intensywnym treningiem i na odwrót.

Oczywiście najlepiej byłoby, gdybyś udał się na konsultację do dietetyka klinicznego. To szczególnie ważne w przypadku osób, które zmagają się z chorobami przewlekłymi, bądź też mają na koncie kilka nieudanych prób odchudzania. Dla osób, które są ciekawe, jakie trendy żywieniowe cieszą się ostatnimi czasy wzmożonych zainteresowaniem, przygotowaliśmy listę 8 diet, o których niewiele osób słyszało. Niektóre z nich pokochały światowe gwiazdy. Sprawdź, czy któraś z nich przypadnie ci do gustu.

8 diet na wakacje