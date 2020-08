Zalety diety wegańskiej. Czy zechcesz jej spróbować?

Liczba osób ograniczających mięso i nabiał lub całkowicie wyłączających te produkty z diety wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Jedną z częstych motywacji do unikania steków i kotletów schabowych oraz przejścia na weganizm są obiecywane korzyści zdrowotne. Uważa się, że dieta wegańska jest bogata w błonnik i zawiera mniej cholesterolu, białka, wapnia i soli niż dieta wszystkożerców – ale nadal istnieją nieporozumienia i obawy dotyczące zupełnej eliminacji mięsa, ryb, jajek i nabiału z naszej diety.

Obawy związane ze stosowaniem diety wegańskiej

Jedną z powszechnych obaw jest to, czy dieta wegańska zapewnia wystarczającą ilość witaminy B12. Ta witamina pomaga zapobiegać uszkodzeniom nerwów i znajduje się w mięsie, rybach, jajach i nabiale, ale nie w owocach i warzywach. Zaleca się, aby dorośli spożywali 1,5 mikrograma witaminy dziennie.

– Niedobór witaminy B12 może prowadzić do objawów neurologicznych, takich jak drętwienie i jest nieodwracalny, jeśli utrzymuje się zbyt długo – mówi Janet Cade z Nutritional Epidemiology Group, School of Food Science and Nutrition.

Niedawne badanie z udziałem 48 000 osób w wieku powyżej 18 lat porównuje zdrowie osób jedzących mięso, peskatarian – którzy jedzą ryby i nabiał, ale nie mięso – i wegetarian, w tym niektórych wegan. Okazało się, że osoby na diecie wegańskiej i wegetariańskiej mają mniejsze ryzyko chorób serca, ale większe ryzyko udaru, prawdopodobnie częściowo z powodu braku witaminy B12.

Wracając do plusów... oto kilka z nich: