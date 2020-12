Chorujesz na serce? Ta dieta zmniejsza ryzyko zawału

Chociaż dieta śródziemnomorska, bogata w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, okazała się dobrą strategią poprawiania funkcji śródbłonka u pacjentów z nadwagą, a także u pacjentów z wysokim poziomem cholesterolu, po raz pierwszy korzyści wynikające z diety śródziemnomorskiej wykazano u pacjentów z chorobami serca, pomagając im zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego zawału serca.

Zespół z Uniwersytetu w Kordobie, Szpitala Uniwersyteckiego im. Królowej Sofii i Instytutu Badań Biomedycznych Majmonidesa w Kordobie (IMIBIC) opublikował badanie w PLOS Medicine. Wzięło w nim udział 1002 pacjentów, którzy przeszli wcześniej ostry zawał mięśnia sercowego i byli monitorowani przez rok.

Grupa badawcza pracowała już wcześniej nad podobnym badaniem z udziałem zdrowych pacjentów, jednak jest to pierwszy raz, kiedy przeprowadzono je z pacjentami chorymi, u których prawdopodobieństwo wystąpienia innych zawałów jest większe. „Stopień uszkodzenia śródbłonka przewiduje wystąpienie przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak ostre zawały mięśnia sercowego. Jeśli możemy podjąć działania na początkowym etapie, pobudzając regenerację śródbłonka i lepszą funkcję śródbłonka, możemy pomóc w zapobieganiu nawrotom zawałów i chorób serca.

Dieta śródziemnomorska – menu

Podczas badania połowę pacjentów zalecono przestrzeganie diety śródziemnomorskiej polegającej na stosowaniu dużej ilości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, codziennym jedzeniu owoców i warzyw oraz spożywaniu trzech porcji roślin strączkowych, trzech ryb i trzech porcji orzechów tygodniowo. Ponadto powiedziano im, aby ograniczyli jedzenie mięsa, zwłaszcza czerwonego i unikali dodatkowych tłuszczów, takich jak margaryna i masło, a także pokarmów bogatych w cukier.

Natomiast drugiej grupie powiedziano, aby przestrzegała diety niskotłuszczowej, polegającej na ograniczeniu wszelkiego rodzaju tłuszczów, zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych, oraz zwiększeniu spożycia węglowodanów złożonych. Powiedziano im, żeby ograniczali czerwone mięso, wybierali niskotłuszczowe produkty mleczne, unikali jedzenia orzechów i ograniczali spożycie słodyczy i ciastek.

Dieta śródziemnomorska dla zdrowego serca

„Zaobserwowaliśmy, że model diety śródziemnomorskiej indukuje lepszą funkcję śródbłonka, co oznacza, że tętnice były bardziej elastyczne w dostosowywaniu się do różnych sytuacji, w których wymagany jest większy przepływ krwi. Poza tym zdolność śródbłonka do regeneracji była lepsza i wykryliśmy drastyczne zmniejszenie uszkodzeń do śródbłonka, nawet u pacjentów z dużym ryzykiem” – wyjaśnia José López Miranda.

