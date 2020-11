Mężczyzna połknął baterię. Lekarze myśleli, że ma zawał serca

26-letni więzień trafił na oddział ratunkowy szpitala Santa Maria Nuova we Florencji we Włoszech, dwie godziny po tym, jak celowo połknął baterie AA. W szpitalu skarżył się na usilny ból brzucha. Po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego lekarze wykonali EKG, które wykazało oznaki zawału serca.

Połknięcie baterii a zawał serca

Jednak był to fałszywy alarm: bateria zaburzyła wyniki elektrokardiogramu. Inne objawy również nie wskazywały na zawał mięśnie sercowego. Według raportu opublikowanego w czasopiśmie Annals of Internal Medicine, gdy lekarze wyjęli baterię, EKG wróciło do normy. W jaki sposób połknięcie baterii mogło naśladować zawał serca? Opis przypadku sugerował, że kontakt baterii z kwasem żołądkowym mógł wytworzyć prąd elektryczny, który wędrował do serca i wpływał na EKG.

„Jeśli ktoś połknie baterię alkaiczną, elektrokardiogram może naśladować zmiany zgodne z ostrym zawałem mięśnia sercowego” – powiedział dr Guy L. Mintz z Northwell Health Heart Hospital w stanie Nowy Jork.

Ponadto połknięcie baterii jest niebezpieczne, ponieważ jej awaria może spowodować wyciek chemikaliów do organizmu, a nawet niedrożność jelit. Chociaż bezpośrednio nie powoduje zawału serca, nadal może doprowadzić do jego urazu.

Nieznane są motywacje mężczyzny co do popełnionego czynu.

Czytaj też:

Miałeś zawał? Musisz szybko znów zacząć uprawiać seks