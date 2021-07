Czy na diecie wysokotłuszczowej można pić alkohol? Odpowiedź może zaskoczyć

Dieta ketogeniczna to dieta o niskiej zawartości węglowodanów i wysokiej zawartości tłuszczu. Jej sens motywuje się porcesem ketozy – stanem, w którym organizm pozyskuje energię nie z cukru (glukozy), ale z tłuszczu nagromadzonego w tkankach. Ponieważ jest związana z szybką utratą wagi, nie zyskuje powszechnego poparcia. Może bowiem powodować brak równowagi w produkcji glukozy i insuliny, które są niezbędnymi źródłami energii.

Dieta ketogeniczna a picie alkoholu

Ale co z piciem alkoholu na diecie niskowęglowodanowej? Intuicyjnie wydawać by się mogło, że rezygnacja z alkoholu będzie wskazana na każdej diecie odchudzającej. WJednak według portalu TheKetogenicDiet.org picie alkoholu warto odstawić przede wszystkim w pierwszej fazie diety. Co prawda organizm „sięgnie” po alkohol jako źródło energii i nie zaburzy stanu ketozy – jednak dieta ketonowa spowolni twój metabolizm, a waga prawdopodobnie zatrzyma się w martwym punkcie.

Niektórzy twierdzą, że po pierwszej fazie diey można włączyć do swojego menu napoje alkoholowe o niskiej zawartości węglowodanów. Uważaj jednak: może się okazać, że twoja tolerancja na alkohol znacznie się zmniejszy. Ponieważ bóle głowy są już częstym efektem ubocznym diety ketogenicznej, napoje alkoholowe mogą ten stan tylko pogorszyć. Zaleca się więc odstawienie alkoholu do czasu powrotu do regularnej, zbilansowanej diety.

