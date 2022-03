Jest nowy silny środek odchudzający: goździki

Goździkisą źródłem wielu cennych substancji odżywczych. Znajdziemy w nich m.in. witaminę, K, E, D, C, B, potas, wapń, mangan, cynk, kwas foliowy, selen, magnez i kwasy omega – 3.

Najnowsze badania potwierdzają, że w goździkach znajduje się również eugenol – rodzaj przeciwutleniacza, który pomaga zwalczać wolne rodniki w organizmie przyczyniające się do powstania nowotworów. Co więcej, goździki wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, antybakteryjne, także w przypadku szczepów bakterii, które są odporne na działanie antybiotyków. Badania dowodzą, że są również skuteczną bronią przeciwko wirusom.

„Badania porównujące goździki z ponad tysiącem innych przypraw wykazały, że mają one trzy razy więcej przeciwutleniaczy niż na przykład suszone oregano. Goździki są również naturalnym środkiem przeciwzapalnym, przeciwgrzybiczym, a nawet znieczulającym. Związek znajdujący się w goździkach ma działanie prawie 30 razy silniejsze niż aspiryna w zapobieganiu krzepnięciu krwi" - wskazano w raporcie Harvard Medical School.

W jaki sposób goździki pomagają w utracie wagi?

Ile goździków dziennie jeść, żeby schudnąć?

Włączenie do diety goździków sprawia, że nasz metabolizm przyspiesza. Jest to bezpośrednio związane z utratą wagi. Wiadomo, że z kolei niskie tempo metabolizmu sprzyja nadwadze i otyłości.Goździki zawierają ponadto związki, które regulują poziom cukru we krwi, dlatego ta przyprawa zalecana jest osobom chorym na cukrzycę.

Żeby zauważyć efekty w postaci utraty wagi, wystarczy zjeść codziennie kilka sztuk goździków. Nie trzeba ich gotować – wskazują dietetycy.

Goździki można też wykorzystywać w kuchni

Goździki można spożywać zarówno w całości jak i mielone. Są doskonałe jako dodatek do ciast, zwłaszcza pierników, a także do napojów – alkoholowych i nie tylko, wzbogacając je o pikantną nutę. Doskonale nadają się też do marynat: gruszek, śliwek czy papryki.

Jedzone w nadmiarze goździki szkodzą

Zjedzenie zbyt dużej ilości goździków może źle wpłynąć na prace jelit. Zawarte w goździkach substancje mogą negatywnie wpływać na pracę mięśni: wywoływać ich bóle i uczucie ogólnego wyczerpania.

