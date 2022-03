Jak podkręcić metabolizm? Jedz te 8 produktów spożywczych

Jeśli próbujesz schudnąć lub utrzymać wagę, być może szukasz produktów, które pomogą ci w tym procesie. To prawda, że niektóre pokarmy mogą nieznacznie zwiększyć tempo przemiany materii, czyli przyspieszyć metabolizm. Jest to liczba kalorii spalanych przez twoje ciało. Dodanie tych produktów do diety może nieco ułatwić utratę tkanki tłuszczowej lub zapobiec nadmiernemu przybieraniu na wadze.

Co jeść, by łatwiej schudnąć? Pokarmy na lepszy metabolizm

Awokado



Awokado to przykład zdrowego źródła tłuszczu, które możesz włączyć do swojej diety nawet podczas odchudzania. Jest szczególnie bogate w jednonienasycony kwas oleinowy – ten sam rodzaj tłuszczu, który znajduje się w oliwie z oliwek. Awokado to nie tylko sam tłuszcz, ponieważ zawiera również dużo wody i błonnika.



Jajka

Jajka są bardzo sycące i bogate w składniki odżywcze. W porównaniu z rafinowanymi węglowodanami, takimi jak słodkie wypieki, jajka mogą hamować apetyt w ciągu dnia, a nawet mogą sprzyjać utracie wagi. Są jedną z najzdrowszych opcji, jakie możesz wybrać na śniadanie – właściwie w dowolnej formie. Jajka dobrze komponują się z awokado



Zielone warzywa liściaste



Zielone warzywa liściaste: jarmuż, szpinak, kapusta włoska, boćwina i inne. Są nie tylko niskokaloryczne, ale także bogate w błonnik, który pomaga zachować uczucie sytości. Ich liście zawierają wiele witamin, przeciwutleniaczy i minerałów, w tym wapń, który, wspomaga spalanie tłuszczu.



Łosoś



Łosoś – jedna z najzdrowszych ryb, polecana przez dietetyków. Jest bogata zarówno w białko, jak i kwasy tłuszczowe omega-3, co czyni ją dobrym wyborem dla zdrowej diety odchudzającej. Jod zawarty w łososiu jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy, co jest ważne, aby utrzymać optymalny metabolizm.



Grejpfruty



Grejpfrut. Badania wskazują, że grejpfrut może hamować apetyt i zmniejszać spożycie kalorii, gdy jest spożywany przed posiłkami. To owoc, który szczególnie zasługuje na wyróżnienie, chociaż zasadniczo wszystkie są zdrowym pokarmem.



Twarożek



Twarożek. Składa się głównie z białka z bardzo małą ilością węglowodanów i niewielką ilością tłuszczu. Jedzenie twarożku to świetny sposób na zwiększenie spożycia białka. Jest również bardzo sycący przy małej liczbie kalorii.



Orzechy



Orzechy. Pomimo dużej zawartości tłuszczu orzechy nie są tak tuczące, jak można by się tego spodziewać. To doskonała przekąska, zawierająca zbilansowane ilości białka, błonnika i zdrowych tłuszczów.



Ocet jabłkowy



Ocet jabłkowy. Nie każdy lubi jego smak, ale cieszy się dużą popularnością wśród znawców zdrowej żywności. Dodanie octu jabłkowego do potrawy może pomóc ograniczyć apetyt, potencjalnie prowadząc do większej utraty wagi.

Pamiętaj, że spożywanie większej ilości tych produktów nie gwarantuje, że schudniesz. Mogą one służyć jako uzupełnienie zbilansowanej, umiarkowanie niskokalorycznej diety, która wspiera utratę wagi.

Co jeszcze przyspiesza metabolizm?

Nasz metabolizm – tempo, w jakim spalamy kalorie – zależy od naszego wieku, wzrostu i genów. Jest więc w dużej mierze poza naszą kontrolą. Na szczęście tempo metabolizmu nie zależy tylko od tych czynników. Do działań, które możemy kontrolować, należy aktywności fizyczna oraz zdrowa dieta. Pamiętajmy też, że narastającej fali otyłości nie można całkowicie obwiniać wolnym metabolizmem. Nasz styl życia wciąż determinuje w największej mierze to, jak wyglądamy, a przede wszystkim – jak się czujemy.

Czytaj też:

Bilans energetyczny – co musisz o nim wiedzieć, by skutecznie się odchudzać?Czytaj też:

Nawyki dotyczące zdrowego odchudzania: co robić rano, w południe i wieczorem?