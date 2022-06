Czy skakanka odchudza?

Ćwiczenia na skakance mogą nie tylko pomóc nam zrzucić zbędne kilogramy, ale również pomóc wysmuklić ramiona, łydki, uda czy pośladki. Jak często należy skakać, by zobaczyć efekty treningu?

Ćwiczenia na skakance – co dają? I jak często skakać?

Skakanie na skakance nie jest zarezerwowane wyłącznie dla dzieci, choć tak nam się kojarzy. To rewelacyjne ćwiczenie, które wzmacnia organizm i angażuje do pracy różne partie mięśni. Pozwala wyrzeźbić nogi, brzuch, ramiona, ale też wzmocnić plecy i poprawić koordynację. W dodatku można je wykonywać niemalże wszędzie.

Skakanka (w zależności od jakości wykonania) może kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Skakanie na skakance wcale nie musi być nudne. Pamiętasz lajkonika? Skakanie krzyżakiem lub na jednej nodze? Możesz dowolnie urozmaicać swój trening.

Dowiedz się, jakie korzyści dla zdrowia niesie skakanie na skakance i ile kalorii możesz spalić podczas tego prostego ćwiczenia.

Ćwiczenia na skakance – jakie efekty?

Ćwiczenia na skakance rewelacyjnie wzmacniają ciało. Oferują poprawę pracy serca, wzmacniają koordynację ruchową, powodują zwiększenie elastyczności stawów i sprawiają, że ciało staje się bardziej wytrzymałe. Wzmacniają wszystkie partie mięśni, stymulują mięśnie brzucha i kręgosłupa, wysmukla sylwetkę.

Jakie są efekty skakania na skakance?

powoduje wzrost tętna

wzmacnia przemianę materii

wzmacnia dolne partie ciała

pozwala wyrzeźbić ciało

stymuluje do pracy układ krwionośny

pozwala zrzucić zbędne kilogramy

Jakie mięśnie pracują przy skakaniu?

Skakanie na skakance pozwala zaktywizować:

mięśnie dwugłowe uda

mięśnie trójgłowe łydki

mięsień pośladkowy wielki

bicepsy

mięsień czworogłowy uda

mięśnie brzucha

Skakanie na skakance – ile kalorii można spalić?

Każdy kto skakał na skakance choćby minutę, doskonale wie, że jest to rewelacyjne ćwiczenie, które podnosi tętno i pozwala szybko spalać kalorie. Niektóre źródła podają, że w ciągu godziny intensywnego skakania można spalić nawet... 1300 kalorii. Pytanie, kto da radę tak długo skakać? Raczej niewiele osób. Nie ma się jednak co zniechęcać, nawet 20 czy 30 minut skakania na skakance pozwoli spalić kilkaset kalorii.

500 skoków na skakance, ile to spalonych kcal?

Skakanie na skakance wcale nie jest łatwe, choć mogłoby się takie wydawać. To dość intensywny trening, który zmusza całe ciało do wysiłku. Osoby początkujące i nieprzystosowane do wysiłku fizycznego po kilku skokach mogą poczuć przyspieszenie tętna i oddechu, a po kilkunastu – złapać kolkę.

Warto jednak ćwiczyć regularnie i wzmacniać organizm, bo ciało szybko poprawia swoją wydolność. Wykonanie 500 skoków dziennie (co jest i tak nie lada wyczynem) pozwala spalić około 100 kalorii. Trening kilkunastominutowy to już kilkaset kalorii.

10 minut skakania = 30 minut biegu

Jak widać, 10 minut intensywnego skakania może przynieść takie efekty jak 30 minut joggingu. Poprawia przepływ krwi, dotlenia organizm, stymuluje krążenie, pobudza do pracy mięśnie. Dodatkowo wyzwala produkcję endorfin i sprawia, że zwyczajnie czujemy się szczęśliwsi.

Skakanka jednak ma jedną przewagę nad bieganiem – nie obciąża tak mocno układu kostno-stawowego jak jogging. Osoby, które mają słabe kolana czy mięśnie, mogą wykonywać ćwiczenia, ale przy chorobach stawów kolanowych lepiej jednak zrezygnować z tego rodzaju aktywności. Skakanie jest niewskazane także dla osób, które mają nadwagę, ponieważ może zbyt moc

Co daje skakanie na skakance?

Poza oczywistym spalanie kalorii w ekspresowym tempie, skakanie na skakance niesie mnóstwo korzyści dla zdrowia i urody. Pamiętaj, by przed rozpoczęciem ćwiczeń wykonać krótką rozgrzewkę. Pomaga to przygotować mięśnie i tkanki łączne kończyn dolnych do treningu.

Skakanka może zwiększyć elastyczność i sprężystość mięśni nóg, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka urazów kończyn.

Całe ciało staje się smuklejsze, ale też silniejsze i jędrniejsze.

Skakanie na skakance pozwala rzeźbić mięśnie nóg i pośladków.

Skakanka wymaga cyklicznych ruchów całego ciała, co doskonale wpływa na koordynację. Poprawia komunikację układu nerwowego między mózgiem, nadgarstkami i mięśniami kończyn dolnych.

Skakanie na skakance wzmacnia kości i stawy (przed rozpoczęciem ćwiczeń upewnij się, czy możesz je wykonywać – niektóre choroby i przebyte urazy mogą być istotnym przeciwwskazaniem).

Podczas skakania tętno bardzo szybko rośnie i utrzymuje się na wysokim poziomie. Taki trening doskonale wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.

Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na metabolizm, przyspieszając go.

Sport gwarantuje wyrzut endorfin, które wprawiają nas w dobry nastrój. Jeśli dodatkowo przypomnimy sobie czasy dzieciństwa, dobry humor mamy zapewniony.

Skakanka to domowy sprzęt cardio, w który naprawdę warto zainwestować.

Sposób na mocne ciało

Regularne treningi na skakance to sposób na wzmocnienie całego ciała. Skakanie na skakance wysmukla górne partie ciała, poprawia wydolność organizmu i wzmacnia mięśnie. Trening ze skakanką wiąże się jednak z dużym wydatkiem energetycznym, więc powinniśmy być na to gotowi, decydując się na wykonywanie takich ćwiczeń.

Zalety skakania na skakance w domu

Zalety skakania na skakance to przede wszystkim bardzo szybkie efekty spalania tkanki tłuszczowej. W czasie jednego treningu można spalić niemal 400 kalorii! Oprócz tego ćwiczenia na skakance rewelacyjnie wzmacniają ciało, wysmuklają je, poprawiają koordynację ruchów i sprawność układu stawowego.

Dodatkową zaletą skakania na skakance jest to, że jest to trening niezwykle prosty, a przy tym bardzo skuteczny. Można go wykonywać we własnym domu, nie wydając na niego żadnych pieniędzy. Zakup skakanki jest jednorazowy i nie jest to tak duży koszt, jak np. zakup rowerka stacjonarnego czy bieżni.

Jak często skakać?

Aby szybko zobaczyć efekty skakania na skakance, należy skakać codziennie. Na początku wystarczy kilka minut, by przyzwyczaić ciało do treningu. Jest to zresztą bardzo trudne, bo skakanie to intensywny wysiłek kardio.

Z czasem, gdy poprawi się wydolność organizmu, możemy skakać codziennie. Codzienne ćwiczenia na skakance wysmuklą organizm, wyrzeźbią go i poprawią kondycję mięśni.

Jak wybrać odpowiednią skakankę?

Najlepiej sprawdzą się lekkie skakanki, których lina jest wykonana z tworzywa sztucznego. Tego rodzaju skakanki znajdziemy w każdym sklepie sportowym. Warto zapytać sprzedawcy, czym one się od siebie różnią i jak dobrać dla siebie najlepszy gadżet. Wybór skakanki ma znaczenie!

Na co zwrócić uwagę przy zakupie skakanki? Należy sprawdzić:

długość skakanki

rodzaj przewodu

typ rękojeści – skakanka powinna dobrze leżeć w dłoniach, nie ślizgać się w nich przy intensywnych treningach. Rękojeści znajdujące się na jej końcach mogą być wykonane z różnego tworzywa, np. z drewna

Najważniejsza jest jednak długość skakanki. Jeśli chcesz wybrać dla siebie najlepszą skakankę, stań na środku linki i podnieś rączki. Powinny znajdować się nieco powyżej pach – to skakanka o idealnej dla ciebie długości.

Skakanie na skakance z dziećmi

Jeśli nie masz jeszcze skakanki w domu, kup dwie – dla siebie i dla dziecka. Będą się różnić długością sznura i masywnością rączek. Zróbcie zawody, kto dłużej skacze bez skuchy. Dobra zabawa w rodzinnym gronie gwarantowana, a ty przy okazji spalisz mnóstwo kalorii. Czy może być lepszy sposób na odchudzanie?

Trening kompleksowy na skakance

Na skakance można wykonać trening całego ciała. Wystarczy 15 minut treningu dziennie, by dość szybko zauważyć efekty. Ciało stanie się wyraźnie szczuplejsze i bardziej gibkie, a ruchy zwinne. Poprawi się również wytrzymałość mięśni i wydolność organizmu.

Tego rodzaju efekty możemy zobaczyć już po kilku tygodniach regularnych treningów. Warunkiem są jednak codzienne ćwiczenia, choćby przez kilkanaście minut.

Z czasem warto trening wydłużać do 30 minut dziennie. Efekty będą lepsze, a ciało wyraźnie bardziej wytrzymałe. Dodatkową zaletą treningu ze skakanką jest to, że wyzwala ogromną produkcję endorfin, które sprawiają, że czujemy się szczęśliwsi. Skakanka może pomóc nam wrócić myślami do beztroskiego dzieciństwa i rozładować codzienne napięcia oraz stresy. To świetna metoda na to, by nie kumulować ich w organizmie.

Jak skakać na skakance? Ćwiczenia dla początkujących

Ćwiczenia na skakance są proste. Decydując się na rozpoczęcie takich treningów, należy jednak pamiętać o przyjęciu dobrej postawy ciała. Zachowuj prostą sylwetkę, trzymaj nisko łokcie i ręce wzdłuż tułowia. Pamiętaj o amortyzującym obuwiu – niewskazane jest skakanie boso. Jeśli planujesz skakać na świeżym powietrzu, obuwie odgrywa jeszcze większą rolę niż w domu.

