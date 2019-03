Sekret tkwi w kuchni. Jak ją zorganizować, żeby schudnąć bez trudu?

Organizacja prywatnej przestrzeni, wbrew pozorom, może ułatwiać lub utrudniać pozbycie się zbędnych kilogramów. Ma to związek m.in. z codziennymi przyzwyczajeniami i bezwiednym wykonywaniem wielu czynności. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że machinalnie sięgamy po słodycze i słone przekąski, bo znajdują się akurat w zasięgu naszej ręki.

Zasady zdrowego odchudzania

Zdrowe odchudzanie to przede wszystkim zdrowe odżywianie. Niestety naszą dietą często kierują przyzwyczajenia, które należy zmienić. Kupujemy zbyt dużo żywności wysoko przetworzonej, „chomikujemy” w naszych kuchennych szafkach słodycze i słone przekąski, po które bardzo często sięgamy nie z głodu, ale z nudów. Ochota na jedzenie ma bardzo często podłoże psychologiczne – będąc w kuchni, nie możemy oprzeć się produktom, które kocha nasz mózg, dlatego, że po ich spożyciu poprawia się nasze samopoczucie. Są to przede wszystkim produkty zawierające silnie uzależniające substancje m.in. sól, cukier oraz niektóre dodatki do żywności np. glutaminian sodu.

Z tego względu jedną z zasad zdrowego odchudzania jest całkowite pozbycie się z domu niezdrowych produktów spożywczych. Często wzbraniamy się przed tak radykalną zmianą, obawiając się reakcji naszych bliskich, ale nie warto szukać wymówek, bo wszystkim domownikom zmiana diety wyjdzie jedynie na dobre.

Organizacja kuchni a odchudzanie

Ograniczając dostęp do wysokokalorycznych i niezdrowych przekąsek oraz eksponując to, co zdrowe i przyjemne dla oka, czyli np. kolorowe owoce i warzywa, unikamy pokus. Jemy oczami, dlatego bardzo często odczuwamy niepohamowany apetyt na widok stoiska z wyrobami cukierniczymi, pięknie poukładanym pieczywem i półek ze słodyczami w kolorowych opakowaniach. Można to wykorzystać w prosty sposób – eksponując w kuchni i innych pomieszczeniach w domu miski wypełnione kolorowymi kompozycjami z owoców i warzyw. Jeżeli będą zawsze w zasięgu ręki, na pewno po nie sięgniemy i dostarczymy tym samym do naszego organizmu porcję witamin, minerałów i błonnika.

Zdrowe nawyki żywieniowe

Dieta powinna rozpocząć się od zmiany myślenia i generalnych porządków w kuchni. Z kuchennych szafek i lodówki trzeba pozbyć się wszystkich niezdrowych i tuczących produktów np. białej mąki, białego cukru, słodkich płatków śniadaniowych, jogurtów owocowych, które owoce mają jedynie w nazwie, zapasów słodyczy i słonych przekąsek, wszelkich półproduktów, dań gotowych oraz tłustych mięs, wędlin i wyrobów garmażeryjnych. Takie generalne porządki wyjadą nam tylko na zdrowie.

Nie chcesz marnować jedzenia? Bardzo dobrze! Wszystkie produkty o długim terminie ważności możesz oddać potrzebującym. W wielu miastach można znaleźć organizacje, które same odbiorą z Twojego domu żywność także mrożoną oraz gotowe potrawy lub domowe wypieki. Wystarczy sprawdzić, gdzie w Twojej okolicy znajdują się banki żywności lub jadłodajnie dla bezdomnych i ubogich.

Jak przygotować się do odchudzania?

Duże talerze obiadowe zastąp mniejszymi, na których od tej pory będziesz spożywać posiłki – zjesz dzięki temu mniej i nawet tego nie zauważysz. Typową zastawę obiadową „ukryj” w szafkach, do których sięgasz najrzadziej, a szafki, w których do tej pory przechowywane były podstawowe produkty spożywcze, wypełnij pojemnikami z nasionami roślin strączkowych, brązowym ryżem, razowym makaronem, płatkami owsianymi, którymi zastąpisz słodkie płatki śniadaniowe, a także zdrowymi przekąskami np. suszonymi owocami, orzechami, pestkami dyni i słonecznika oraz siemieniem lnianym.

Po rewolucji w szafkach i lodówce przychodzi czas na nową organizację kuchni. Ważne jest to, aby na wysokości wzroku znajdowały się jedynie sprzyjające odchudzaniu produkty. Z blatów warto usunąć pojemnik z solą i zastąpić go estetycznie wyeksponowanymi suszonymi ziołami i zdrowymi przyprawami. W kuchni powinny znaleźć się także świeże zioła, które nie tylko dodają pozytywnej energii i wnoszą do pomieszczenia radosny nastrój, ale także obłędnie pachną.

