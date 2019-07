Jak wyszczuplić uda?

Jeśli i ty zastanawiasz się, jak szybko schudnąć, szczególnie z ud, to trzeba podkreślić, że nie istnieje dieta odchudzająca, która działa tylko na tę część ciała. Tylko dobrze zbilansowana dieta odchudzająca umożliwi zrzucenie nadmiaru tkanki tłuszczowej, a przy tym będzie bezpieczna i nie dopuści do powstania niedoborów.

Jak szybko schudnąć z ud? – dieta, która usunie nadmiar centymetrów w nóg i cellulit

Osoby, które chcą schudnąć np. z ud, powinny przede wszystkim zadbać o to, by spożywać regularnie 4-5 posiłków, co ok. 3 godziny. Najlepiej sprawdzą się mniejsze, zbilansowane, ale o odpowiednio niższej kaloryczności dania. Do tego należy zadbać o wypijanie odpowiedniej ilości wody – najczęściej od 2 do 3 l dziennie, jednak ilość musi być dopasowana m.in. do osoby, aktywności fizycznej oraz warunków atmosferycznych.

Jadłospis osoby, która zastanawia się jak szybko schudnąć, w tym z ud powinien zawierać:

produkty pełnoziarniste np. makarony, kasze, ryż, pieczywo, płatki owsiane – zawierają dużo błonnika, który potęguje uczucie sytości oraz uniemożliwia zaleganie resztek jedzenia w jelitach,



tłuste ryby np. łosoś, makrela, śledź, halibut – zawierają kwasy tłuszczowe, które przyspieszają metabolizm i spalanie tkanki tłuszczowej,



owoce i warzywa np. czereśnie, maliny, truskawki, mandarynki, grejpfrut, jabłka, pomarańcze, śliwki, marchew, brokuł, kalafior, fasolka szparagowa, brukselka, papryka – mają niski indeks glikemiczny, zawierają dużo witamin i mikroskładników, a do tego mają mało kalorii oraz dużo błonnika, przez co sycą na długo,



nabiał i chude mięso np. kurczak, wołowina, indyk – są źródłem pełnowartościowego białka, które przyspiesza metabolizm i tym samym odchudzanie jest bardziej skuteczne,



tłuszcze np. oliwa z oliwek, olej lniany, olej kokosowy – stymulują organizm zwiększając tempo przemian metabolicznych, co przekłada się na szczupłe uda, brzuch i biodra.



Z czego zrezygnować, aby szybko schudnąć z ud? – jadłospis nie może tego zawierać

Aby odchudzanie było skuteczne, należy wyrzucić z jadłospisu żywność przetworzoną. Gotowe dania nie są dobrym rozwiązaniem, gdyż oprócz tego, że zawierają niezdrowe konserwanty, barwniki i ulepszacze, to dodatkowo są pełne cukru i soli, których nadmiar utrudnia odchudzanie. Dodatkowo, należy wykluczyć z diety słone i słodkie przekąski – nie tylko powodują tycie, ale także dezorganizują funkcjonowanie organizmu. Istotnym jest, aby między posiłkami nie podjadać. Dieta odchudzająca nie powinna zawierać produktów z białej mąki – należy zastąpić je produktami z pełnego ziarna. Dodatkowo, trzeba wyeliminować wszelkie używki – alkohol i papierosy nie sprzyjają odchudzaniu.

Ćwiczenia na szczupłe uda, czyli jak szybko schudnąć i usunąć cellulit

Każdy trening nóg, który przynosi efekty to nie tylko regularne ćwiczenia na uda, ale również odpowiednio dopasowana ilość odpoczynku i regeneracji. Aby odchudzanie było skuteczne, warto ćwiczyć 3 razy w tygodniu, a już po 4-6 tygodniach zobaczy się zmiany w obwodzie ud.

Dlatego, jeśli zastanawiasz się, jak wyszczuplić uda, warto rozpocząć od pracy nad mięśniami czworogłowymi uda, dwugłowymi uda oraz wewnętrzną stroną ud. Ćwiczenia na szczupłe uda to przede wszystkim: przysiady (np. z lekkim podskokiem), wypady i zakroki. Idealne będą także wykroki zegarowe, które skutecznie poprawiają wygląd ud, pośladków oraz niwelują cellulit. Warto podkreślić, że nie potrzeba do nich siłowni czy klubu fitness, z łatwością można wykonać ćwiczenia w domu, bez sprzętu.

Ćwiczenia cardio na szczupłe uda

Aby wyrzeźbić mięśnie ud i schudnąć z nóg, warto także wdrożyć regularne ćwiczenia cardio. Może to być np. bieganie, marsz, szybkie spacery, jazda na rowerze lub pływanie. Sprawdzą się także te wykonywane na siłowni, czyli m.in. ćwiczenia na orbitreku, bieżni i z taśmą.

Istotnym jest, że spalanie tkanki tłuszczowej rozpoczyna się dopiero po 20 minutach treningu, dlatego dobrze rozpocząć od rozgrzewki, później wdrożyć trening właściwy i na koniec rozciąganie. Całość powinna trwać ok. 60 minut.

