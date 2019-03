Jaki cukier wybrać na diecie?

„Biała śmierć” tak często nazywany jest cukier. Ma to swoje uzasadnienie, bo szkody, które powoduje w organizmie człowieka, są ogromne. Bezwartościowe węglowodany proste, które dostarczamy do organizmu wraz z każdą łyżeczką cukru, powodują nie tylko nadwagę i otyłość, ale także uzależniają jak narkotyki. Jakie są zdrowe zamienniki białego cukru?

Cukier uzależnia!

Cukier to w pełni legalna i niestety powszechnie stosowana używka. Po spożyciu węglowodanów prostych w naszym organizmie wzrasta wydzielanie tzw. hormonów szczęścia, więc szybko odczuwamy poprawę samopoczucia i świetny nastrój. Nasz organizm ekspresowo przyzwyczaja się do takiej słodkiej nagrody. Doskonale widać to w momencie, gdy odstawimy cukier – wówczas pojawiają się nagłe napady głodu i ochota na coś słodkiego oraz mogą wystąpić typowe reakcje odstawienne, jak np. w przypadku alkoholu lub papierosów – bóle głowy, rozdrażnienie, spadek nastroju, drżenie ciała, a nawet depresja.

Ile cukru można zjeść dziennie?

Przeciętny Polak zjada rocznie około 40 kg cukru. Warto zaznaczyć, że nie jest to jedynie cukier, który samodzielnie wsypujemy do kawy i herbaty, dodajemy do domowych wypieków czy przetworów owocowych np. dżemów. Cukier kryje się także w produktach, których nawet nie podejrzewamy o to, że go zawierają, więc bardzo trudno jest kontrolować jego dzienne spożycie, co stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i zdrowia naszych dzieci.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cukier nie powinien stanowić więcej niż 10% naszego dziennego zapotrzebowania energetycznego. To około 10 – 12 łyżeczek, czyli 50 g (400 kcal). Jednocześnie WHO zaleca ograniczenie powyższego spożycia cukru o połowę – w celu poprawy stanu zdrowia kalorie pochodzące z cukru nie powinny przekroczyć 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego.

Cukier w produktach spożywczych

Sięgając do cukiernicy, wiemy, ile cukru spożywamy. Zagrożeniem jest więc przede wszystkim cukier dodany, czyli ten występujących w różnych produktach spożywczych także z pozoru dietetycznych. Kryje się on pod wieloma nazwami. W składzie produktów spożywczych oprócz słowa „cukier” może znaleźć się także, m.in. sacharozę, glukozę, fruktozę, karmel, ksylitol, syrop glukozowo- fruktozowy, melasę, syrop z agawy, syrop ryżowy, syrop kukurydziany oraz liczne (sztuczne) słodziki, które podejrzewane są o działanie alergizujące i rakotwórcze np. acesulfamu K i aspartam. W sumie cukier i spodziki kryją się pod ponad 60 nazwami.

Zdrowe zamienniki cukru

Czy istnieją zdrowe zamienniki cukru? Tak, jednak i ich nie należy nadużywać – umiar to podstawa w dążeniu do zdrowia i szczupłej sylwetki. Kluczowy podczas wyboru substancji słodzącej jest przede wszystkim jej indeks glikemiczny oraz pochodzenie. Naturalne zamienniki cukru są zdecydowanie lepszym wyborem niż sztuczne słodziki.

Zalety:

0 kcal w 100 g,



indeks glikemiczny – 0,



polecana dla cukrzyków,



może być poddawana działaniu wysokiej temperatury.



Wady:

nieco gorzkawy posmak.



Zalety:

240 kcal w 100 g,



indeks glikemiczny – 8,



polecany dla cukrzyków,



nie powoduje próchnicy i wspomaga mineralizację zębów,



ma właściwości prozdrowotne,



może być poddawany działaniu wysokiej temperatury.



Wady:

może powodować biegunki.



3. Syrop Klonowy

Zalety:

270 kcal w 100 g,



może być poddawany działaniu wysokiej temperatury,



jest źródłem witamin i minerałów.



Wady:

niezalecany dla cukrzyków,



indeks glikemiczny – 70.



Zalety:

ma liczne właściwości prozdrowotne.



Wady:

324 kcal w 100 g,



Indeks glikemiczny – 50-87 (w zależności od rodzaju miodu),



nie może być poddawany działaniu wysokiej temperatury (powyżej 40 stopni Celsjusza), bo traci swoje prozdrowotne właściwości,



niezalecany dla cukrzyków.



