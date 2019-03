Mity na temat odchudzania, w które wciąż wierzymy

Na temat stosowania diety, zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia funkcjonuje wiele mitów. Są one czasami tak zakorzenione w naszej świadomości, że nie jesteśmy w stanie uwierzyć w swoją pomyłkę. Niestety tak to już jest, że przestaliśmy szukać wsparcia u specjalistów, a ich miejsce zastąpił Internet. Ma on szereg zalet, ale także służy powielaniu nieprawdziwych lub nie do końca sprawdzonych informacji w celu osiągnięcia zysków.

Mity na temat odchudzania

1. Najlepszym sposobem na odchudzanie jest głodówka

Wydaje się to logiczne, że rezygnując z jedzenia, schudniemy, ale to tylko mit. Tak naprawdę głodówki i wszelkie diety, których kaloryczność jest niższa niż 1000 kcal, sprzyjają jedynie pogorszeniu stanu zdrowia i szybkiemu efektowi jo-jo, a nie zdrowej redukcji tkanki tłuszczowej.

Żeby schudnąć, trzeba dostarczyć do organizmu odpowiednią ilość zdrowego pożywienia, co oznacza, że dotychczas spożywane, wysokokaloryczne posiłki, słodycze i przekąski, trzeba zastąpić niskokalorycznymi i zdrowymi potrawami. W czasie odchudzania wystarczy zastosowanie się do zasad zdrowego odżywiania i zmniejszenie swojego dziennego zapotrzebowania energetycznego o zaledwie 500 kcal, co w połączeniu ze zwiększoną aktywnością, przyniesie efekty w postaci stopniowej redukcji zbędnych kilogramów.

Ile to jest 500 kcal? 500 kalorii to np. porcja frytek, hamburger, opakowanie żelków lub 2 szklanki gazowanego napoju z kofeiną.

Czytaj także:

Zioła na odchudzanie. Na które warto zwrócić uwagę?

2. Jedząc 2 posiłki dziennie, szybciej schudniesz

To kolejny mit, który jedynie skutkuje spowolnieniem przemiany materii. Nieregularne spożywanie posiłków nie jest sposobem na odchudzanie! Aby schudnąć, trzeba jeść 5-6 mniejszych posiłków w stałych odstępach czasu i zapomnieć o ciągłym podjadaniu! Inaczej nasz metabolizm nigdy nie będzie efektywny.

3. Jedynie drogie odchudzanie jest skuteczne

Pierwszą i podstawową zasadą odchudzania powinien być zdrowy rozsądek! Przecież jeszcze kilkanaście lat temu nikt w Polsce nie słyszał o cateringu dietetycznym oraz odchudzających właściwościach egzotycznych superfoods, a i tak wiele osób skutecznie chudło. Tania dieta istnieje! Panująca obecnie moda na odchudzanie może sprzyjać naszemu zdrowiu ze względu na to, że zwiększa świadomość zagrożeń związanych z nadwagą i otyłości, a także motywuje do zmiany sposobu odżywiania i trybu życia, jednak wykorzystują ją producenci żywności i nie tylko. Efektem tego jest prawdziwy „wysyp”, nie zawsze popartych wiedzą merytoryczną, stron internetowych i blogów, na których oferowane są „cudowne” diety, suplementy diety na odchudzanie i plany treningowe.

Problem tkwi w tym, że tak naprawdę nie rozumiemy zasad zdrowego odżywiania i przez to tracimy ciężko zarobione pieniądze, dając się nabić w przysłowiową butelkę. Zdrowe jedzenie nie musi być drogie i niedostępne dla przeciętnego Kowalskiego, ale trzeba nauczyć się odróżniać produkty pozytywnie wpływające na nasz stan zdrowia i efekty odchudzania, od tych, które jedynie z nazwy mają zapewnić nam szybką redukcję kilogramów.

Czytaj także:

Jaki cukier wybrać na diecie?

4. Produkty dietetyczne sprzyjają odchudzaniu

W sklepach znajdziemy szereg z pozoru dietetycznych produktów. „Light” jest już niemal wszystko – płatki śniadaniowe, jogurty, twarogi i żółte sery, wędliny, pieczywo, słodycze i przekąski. Aż dziwne, że jeszcze nikt nie wymyślił świeżych warzyw i owoców w wersji „light”, bo przecież i one zawierają cukry i spożywane w nadbierze, mogą sprzyjać przybieraniu na wadze.

Niestety w pułapkę diety „light” wpada coraz więcej osób. Dietetycy podkreślają, że większość takich produktów wpływa jedynie na stan naszego portfela, a nie efekty odchudzania. Magiczny batonik z twarzą znanej celebrytki na opakowaniu nie schudnie za nas i trzeba o tym wiedzieć, inaczej, zamiast odchudzić siebie, odchudzimy jedynie nasze saldo na koncie.

To tylko wstęp do listy mitów na temat odchudzania. Niestety jest ich znacznie więcej.

Czytaj także:

Czy odchudzanie jest drogie? 3 sposoby, by schudnąć i nie stracić fortuny